Полмиллиона жителей Йемена больны холерой
14.08.2017, 22:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Число случаев заболевания холерой в Йемене достигло 500 тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно холерой заражается порядка 5 тысяч человек.
Эпидемия началась в стране в конце апреля. За несколько месяцев болезнь унесла жизни по меньшей мере 2 тысяч йеменцев.
Причины стремительного распространения холеры – вооружённый конфликт, перебои в подаче воды и антисанитария. Миллионы людей в Йемене отрезаны от водоснабжения, из многих городов давно перестали вывозить мусор.
По данным ООН, на сегодняшний день выделена лишь половина суммы в 254 миллиона долларов, запрошенной на оказание помощи Йемену в борьбе с холерой.
Эпидемия началась в стране в конце апреля. За несколько месяцев болезнь унесла жизни по меньшей мере 2 тысяч йеменцев.
Причины стремительного распространения холеры – вооружённый конфликт, перебои в подаче воды и антисанитария. Миллионы людей в Йемене отрезаны от водоснабжения, из многих городов давно перестали вывозить мусор.
По данным ООН, на сегодняшний день выделена лишь половина суммы в 254 миллиона долларов, запрошенной на оказание помощи Йемену в борьбе с холерой.
Источник: ООН