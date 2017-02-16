Правозащитники ООН встревожены масштабами сексуального насилия в Украине
16.02.2017, 18:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правозащитники ООН встревожены всплеском сексуального насилия в Украине – чудовищного явления, спряжённого с конфликтом на востоке страны. Они отмечают, что большинство задокументированных случаев изнасилования были совершены в местах лишения свободы, как вооружёнными группами, так и представителями правительственных сил. Некоторые из этих злодеяний могут быть квалифицированы как военные преступления.
37-страничный доклад, который был подготовлен мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, охватывает период с 14 марта 2014 года по 31 января 2017 года. Он касается всей территории Украины, в том числе Автономной Республики Крым. Особое внимание в нём уделено восточным регионам, часть которых контролируется вооружёнными группами.
В докладе описаны случаи избиения людей и поражения их электрическим током в области гениталий, изнасилований и угрозы изнасилований, а также принудительного обнажения, которое использовалось в ходе допросов с целью выбить показания или наказать. Жертвы рассказывали, что допрашивающие их люди угрожали задержать или похитить, изнасиловать, искалечить или убить их родственников, в том числе детей.
"Он сказал, что если я откажусь давать показания, то преступники приведут мою дочь и заставят меня смотреть, как они по очереди её насилуют. После этого я заполнила восемь страниц текстом, который они мне продиктовали", – рассказала женщина, имя которой не указывается.
В документе сообщается, что в районах, которые контролируются вооружёнными группами, сексуальное насилие также использовалось для того, чтобы вынудить лиц, лишённых свободы, уступить право на свою собственность либо выполнить другие требования насильников.
Авторы доклада указывают, что стране не хватает законов и опыта для того, чтобы эффективно расследовать сообщения о сексуальном насилии. А это ведёт к безнаказанности преступников.
"Безнаказанность только поощряет преступников к продолжению таких деяний", – заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн в связи с публикацией доклада.
Сами же жертвы сексуального насилие в контексте вооружённого конфликта в Украине зачастую лишены доступа к правосудию и психологической помощи. Они боятся рассказывать о пережитой трагедии.
"Какой смысл говорить о том, что со мной случилось? Никто не сможет мне помочь, никто не сможет найти тех, кто это сделал. Никто их не накажет" – сказала одна из жертв.
В докладе говорится, что жертвы сексуального насилия, которые проживают в районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых вооружёнными группами, лишены всякой поддержки и защиты.
По мнению авторов доклада, нет оснований считать, что сексуальное насилие использовалось в стратегических или тактических военных целях. В то же время, по их словам, многие из задокументированных случаев могут приравниваться к пыткам или жестокому, бесчеловечному обращению. Некоторые из случаев сексуального насилия могут быть квалифицированы как военные преступления.
В докладе содержится 29 конкретных рекомендаций правительству Украины, вооружённым группам, Российской Федерации, а также международному сообществу и донорам. Все эти рекомендации направленны на предотвращение сексуального насилия и обеспечение правосудия для жертв.
37-страничный доклад, который был подготовлен мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, охватывает период с 14 марта 2014 года по 31 января 2017 года. Он касается всей территории Украины, в том числе Автономной Республики Крым. Особое внимание в нём уделено восточным регионам, часть которых контролируется вооружёнными группами.
В докладе описаны случаи избиения людей и поражения их электрическим током в области гениталий, изнасилований и угрозы изнасилований, а также принудительного обнажения, которое использовалось в ходе допросов с целью выбить показания или наказать. Жертвы рассказывали, что допрашивающие их люди угрожали задержать или похитить, изнасиловать, искалечить или убить их родственников, в том числе детей.
"Он сказал, что если я откажусь давать показания, то преступники приведут мою дочь и заставят меня смотреть, как они по очереди её насилуют. После этого я заполнила восемь страниц текстом, который они мне продиктовали", – рассказала женщина, имя которой не указывается.
В документе сообщается, что в районах, которые контролируются вооружёнными группами, сексуальное насилие также использовалось для того, чтобы вынудить лиц, лишённых свободы, уступить право на свою собственность либо выполнить другие требования насильников.
Авторы доклада указывают, что стране не хватает законов и опыта для того, чтобы эффективно расследовать сообщения о сексуальном насилии. А это ведёт к безнаказанности преступников.
"Безнаказанность только поощряет преступников к продолжению таких деяний", – заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн в связи с публикацией доклада.
Сами же жертвы сексуального насилие в контексте вооружённого конфликта в Украине зачастую лишены доступа к правосудию и психологической помощи. Они боятся рассказывать о пережитой трагедии.
"Какой смысл говорить о том, что со мной случилось? Никто не сможет мне помочь, никто не сможет найти тех, кто это сделал. Никто их не накажет" – сказала одна из жертв.
В докладе говорится, что жертвы сексуального насилия, которые проживают в районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых вооружёнными группами, лишены всякой поддержки и защиты.
По мнению авторов доклада, нет оснований считать, что сексуальное насилие использовалось в стратегических или тактических военных целях. В то же время, по их словам, многие из задокументированных случаев могут приравниваться к пыткам или жестокому, бесчеловечному обращению. Некоторые из случаев сексуального насилия могут быть квалифицированы как военные преступления.
В докладе содержится 29 конкретных рекомендаций правительству Украины, вооружённым группам, Российской Федерации, а также международному сообществу и донорам. Все эти рекомендации направленны на предотвращение сексуального насилия и обеспечение правосудия для жертв.