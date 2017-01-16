Представители ООН призвали не допустить повторения в Сирии трагедий подобных событиям в Алеппо
16.01.2017, 19:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня главы гуманитарных учреждений системы ООН призвали стороны сирийского конфликта обеспечить немедленный, беспрепятственный и безопасный доступ к семьям с детьми, которые лишены какой-либо помощи. На сегодняшний день, несмотря на усилия по выполнению договорённостей о прекращения огня, сотни тысяч сирийцев всё ещё живут в условиях блокады.
"На сегодняшний день в Сирии - 15 осаждённых районов, в которых проживают 700 тысяч человек, в том числе примерно 300 тысяч детей. Около пяти миллионов сирийцев, в том числе два миллиона детей, живут в отдалённых районах, куда крайне сложно доставить гуманитарную помощь из-за продолжающихся вооружённых столкновений, отсутствия безопасности и ограничений на передвижения", - говорится в заявлении глав учреждений ООН.
Его авторы подчеркнули, что жители Сирии в целом испытывают невероятные лишения и насилие. "Мы, в частности, все международное сообщество, не должны молча наблюдать за тем, как стороны конфликта по-прежнему лишают людей пищи, воды и медикаментов и используют эту тактику в качестве орудия ведения войны", - отметили представители ООН.
Они подчеркнули, что в самом тяжёлом положении оказались дети, которые страдают от недоедания, обезвоживания, диарейных и других инфекционных заболеваний. Многие несовершеннолетние сирийцы пережили невероятные страдания и нуждаются в психологической помощи.
Представители ООН напомнили о событиях в восточном Алеппо и призвали не допустить подобных трагедий в 2017 году.
С таким заявлением выступили Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Эртарин Казин, Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейк, Координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О'Брайен, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"На сегодняшний день в Сирии - 15 осаждённых районов, в которых проживают 700 тысяч человек, в том числе примерно 300 тысяч детей. Около пяти миллионов сирийцев, в том числе два миллиона детей, живут в отдалённых районах, куда крайне сложно доставить гуманитарную помощь из-за продолжающихся вооружённых столкновений, отсутствия безопасности и ограничений на передвижения", - говорится в заявлении глав учреждений ООН.
Его авторы подчеркнули, что жители Сирии в целом испытывают невероятные лишения и насилие. "Мы, в частности, все международное сообщество, не должны молча наблюдать за тем, как стороны конфликта по-прежнему лишают людей пищи, воды и медикаментов и используют эту тактику в качестве орудия ведения войны", - отметили представители ООН.
Они подчеркнули, что в самом тяжёлом положении оказались дети, которые страдают от недоедания, обезвоживания, диарейных и других инфекционных заболеваний. Многие несовершеннолетние сирийцы пережили невероятные страдания и нуждаются в психологической помощи.
Представители ООН напомнили о событиях в восточном Алеппо и призвали не допустить подобных трагедий в 2017 году.
С таким заявлением выступили Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Эртарин Казин, Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейк, Координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О'Брайен, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.