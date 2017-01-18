Предстоящие мероприятия юбилейной сессии МПА СНГ обсудили в Кишиневе
18.01.2017, 10:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Парламента Республики Молдова Андриан Канду провел в Кишиневе рабочее совещание, где рассматривался комплекс вопросов, касающихся организации и проведения мероприятий весенней, юбилейной сессии МПА СНГ, которая пройдет 27–28 марта.
В совещании приняли участие заместитель Председателя Парламента Республики Молдова, глава делегации Парламента Республики Молдова в МПА СНГ Владимир Витюк, председатель постоянной Комиссии Парламента Республики Молдова по вопросам государственного управления, регионального развития, окружающей среде и климатическим изменениям, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Виолета Иванов, советник Председателя Парламента Республики Молдова Алла Мырза и полномочный представитель Парламента Республики Молдова в МПА СНГ Ион Липчиу.
В совещании приняли участие заместитель Председателя Парламента Республики Молдова, глава делегации Парламента Республики Молдова в МПА СНГ Владимир Витюк, председатель постоянной Комиссии Парламента Республики Молдова по вопросам государственного управления, регионального развития, окружающей среде и климатическим изменениям, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Виолета Иванов, советник Председателя Парламента Республики Молдова Алла Мырза и полномочный представитель Парламента Республики Молдова в МПА СНГ Ион Липчиу.