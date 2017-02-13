ОРЕАНДА-НОВОСТИ Россия поддержала инициативу Республики Словения об учреждении 20 мая Международного Дня пчёл.



Вопрос обсуждён на встрече Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского с заместителем Председателя Правительства, Министром сельского, лесного хозяйства и продовольствия Республики Словения Деян Жидан.



По мнению Сергея Донского, поддержание этой инициативы позволит привлечь внимание в рамках Года экологии к проблемам этого вида как индикаторов состояния экосистем.