ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о решимости укреплять антитеррористическое сотрудничество с Россией.



Китайский лидер выразил соболезнования в связи с убийством в Турции российского посла Андрея Карлова. По его словам, Китай решительно осуждает жестокий террористический акт, направленный против российского дипломата.



Напомним, что убийство Андрея Карлова произошло 19 декабря вечером. Посол РФ в Турции был застрелен 22-летним Мевлютом Алтынташем на открытии выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Убийца появился на мероприятии под видом охранника. В МИД РФ произошедшее было квалифицировано как теракт.