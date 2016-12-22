Состоялся видеомост на тему "25 лет Содружеству Независимых Государств: путь потерь и достижений"
22.12.2016, 13:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Москва — Астана — Баку — Бишкек — Ереван — Кишинев — Минск на тему «25 лет Содружеству Независимых Государств: путь потерь и достижений».
Представители органов власти, эксперты и политологи обсудили в прямом эфире широкий спектр вопросов, касающихся истории становления и развития Содружества Независимых Государств.
Участники видеомоста сошлись во мнении, что СНГ справилось с поставленными перед ним задачами. Участники встречи пришли к выводу, что интеграционное объединение является ответом на вызовы времени.
Представители органов власти, эксперты и политологи обсудили в прямом эфире широкий спектр вопросов, касающихся истории становления и развития Содружества Независимых Государств.
Участники видеомоста сошлись во мнении, что СНГ справилось с поставленными перед ним задачами. Участники встречи пришли к выводу, что интеграционное объединение является ответом на вызовы времени.