Совет Безопасности не смог принять резолюцию о запрете на поставки оружия в Южный Судан
23.12.2016, 18:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Члены Совета Безопасности ООН не смогли принять резолюцию, предусматривающую введение эмбарго на поставки оружия в Южный Судан, а также санкции против ряда официальных лиц. "За" проголосовали семь делегаций, восемь воздержались. В числе последних была и Россия.
В ООН серьёзно обеспокоены тем, что конфликт в Южном Судане приобретает всё более выраженный этнический характер и может перерасти в геноцид.
И Генеральный секретарь ООН, и его Специальный советник ООН по предупреждению геноцида Адама Дьенг рекомендовали ввести эмбарго на поставки оружия в Южный Судан и расширить санкционный режим в отношении руководства страны.
Заместитель Постпреда России Пётр Ильичев объяснил мотивы голосования: "Считаем ненормальной ситуацию, когда серьёзная работа по урегулированию в Южном Судане подменяется бездумным применением "санкционного кнута".
Конфликт начался в середине декабря 2013 года между представителями доминирующей народности динка, к которой относится президент Сальва Киир, и племени нуэр, которое представляет бывший первый вице-президент Риек Машар. Сегодня практически нормой стали изнасилования и убийства. Половина населения страны нуждается в гуманитарной помощи. Мирное соглашение, подписанное лидерами противостоящих сторон, не выполняется.
В ООН серьёзно обеспокоены тем, что конфликт в Южном Судане приобретает всё более выраженный этнический характер и может перерасти в геноцид.
И Генеральный секретарь ООН, и его Специальный советник ООН по предупреждению геноцида Адама Дьенг рекомендовали ввести эмбарго на поставки оружия в Южный Судан и расширить санкционный режим в отношении руководства страны.
Заместитель Постпреда России Пётр Ильичев объяснил мотивы голосования: "Считаем ненормальной ситуацию, когда серьёзная работа по урегулированию в Южном Судане подменяется бездумным применением "санкционного кнута".
Конфликт начался в середине декабря 2013 года между представителями доминирующей народности динка, к которой относится президент Сальва Киир, и племени нуэр, которое представляет бывший первый вице-президент Риек Машар. Сегодня практически нормой стали изнасилования и убийства. Половина населения страны нуждается в гуманитарной помощи. Мирное соглашение, подписанное лидерами противостоящих сторон, не выполняется.