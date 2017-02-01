Свыше 17 тысяч жителей Авдеевки, включая детей, остались без отопления и воды
01.02.2017, 18:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Детском фонде (ЮНИСЕФ) призвали стороны конфликта на востоке Украины обеспечить безопасный доступ в Авдеевку для проведения неотложных ремонтных работ на повреждённых системах электро- и водоснабжения. В Фонде обеспокоены тем, что свыше 17 тысяч жителей Авдеевки, в том числе 2,5 тысяч детей, остались без воды, отопления и света в условиях зимы.
В ЮНИСЕФ отмечают, что тысячи детей в Авдеевке находятся в очень тяжёлых условиях. Им угрожают обстрелы. Ситуация осложняется отсутствием воды и света. В домах становятся очень холодно и состояние здоровья детей ухудшается просто на глазах.
Из-за боевых действий в районе Авдеевки было закрыто шесть школ и четыре детских сада.
"ЮНИСЕФ и наши партнёры призывают стороны обеспечить безопасный доступ для проведения неотложных ремонтных работ на повреждённых системах водо- и электроснабжения и предотвратить дальнейшие страдания людей" - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.
В ЮНИСЕФ отмечают, что тысячи детей в Авдеевке находятся в очень тяжёлых условиях. Им угрожают обстрелы. Ситуация осложняется отсутствием воды и света. В домах становятся очень холодно и состояние здоровья детей ухудшается просто на глазах.
Из-за боевых действий в районе Авдеевки было закрыто шесть школ и четыре детских сада.
"ЮНИСЕФ и наши партнёры призывают стороны обеспечить безопасный доступ для проведения неотложных ремонтных работ на повреждённых системах водо- и электроснабжения и предотвратить дальнейшие страдания людей" - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.