В Москве прошло заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ
21.12.2016, 15:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице России состоялось очередное заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, в заседании приняли участие полномочные представители государств Содружества Независимых Государств в Комиссии по экономическим вопросам, а также сотрудники ряда межгосударственных, межправительственных органов СНГ и органов управления государств Содружества.
Заседание провела полномочный представитель Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам Зина Асанкожоева. Она представила коллегам отчет об итогах работы комиссии в 2016 году.
Полномочный представитель России в Комиссии по экономическим вопросам Владимир Воробьев подробно рассказал о Концепции председательства Российской Федерации в СНГ в 2017 году.
Был обсужден ряд других вопросов интеграционного взаимодействия в сфере экономики. Предметом рассмотрения, в частности, стал проект актуализации Положения об Операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств Содружества на период до 2020 года.
Участники заседания обменялись мнениями о перспективах совершенствования налоговых режимов в целях развития малого предпринимательства в государствах Содружества, обсудили деятельность Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах — участниках СНГ.
Заседание провела полномочный представитель Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам Зина Асанкожоева. Она представила коллегам отчет об итогах работы комиссии в 2016 году.
Полномочный представитель России в Комиссии по экономическим вопросам Владимир Воробьев подробно рассказал о Концепции председательства Российской Федерации в СНГ в 2017 году.
Был обсужден ряд других вопросов интеграционного взаимодействия в сфере экономики. Предметом рассмотрения, в частности, стал проект актуализации Положения об Операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств Содружества на период до 2020 года.
Участники заседания обменялись мнениями о перспективах совершенствования налоговых режимов в целях развития малого предпринимательства в государствах Содружества, обсудили деятельность Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах — участниках СНГ.