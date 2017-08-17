В Уганде число беженцев из Южного Судана перевалило за миллион
17.08.2017, 22:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Число беженцев из Южного Судана, находящихся в Уганде, перевалило за миллион человек. Об этом сегодня сообщают в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ). По данным Управления, в Уганду ежедневно прибывает в среднем 1800 граждан Южного Судана.
"Мы попросили доноров выделить 674 миллиона долларов на оказание помощи южносуданским беженцам в этом году, - сообщила представительница УВКБ Тереза Онгаро. - На данный момент мы получили лишь 20 процентов этой суммы. Из-за этого гуманитарные учреждения ООН не способны предоставить людям даже самое необходимое. Например, Всемирной продовольственной программе с июня пришлось урезать пайки для беженцев. В поселениях беженцев на севере Уганды не хватает врачей, медсестёр и лекарств".
Ещё более миллиона беженцев из Южного Судана находятся в Судане, Эфиопии, Кении, Конго и Центральноафриканской Республике. Сниматься с мест жителей самой молодой на планете страны заставляет кровавый конфликт, который продолжается уже несколько лет.
Беженцы рассказывают о чудовищных зверствах: вооружённые группы сжигают дома вместе с жильцами, убивают людей на глазах у родных, насилуют маленьких девочек, похищают мальчиков и заставляют воевать на своей стороне.
"Мы попросили доноров выделить 674 миллиона долларов на оказание помощи южносуданским беженцам в этом году, - сообщила представительница УВКБ Тереза Онгаро. - На данный момент мы получили лишь 20 процентов этой суммы. Из-за этого гуманитарные учреждения ООН не способны предоставить людям даже самое необходимое. Например, Всемирной продовольственной программе с июня пришлось урезать пайки для беженцев. В поселениях беженцев на севере Уганды не хватает врачей, медсестёр и лекарств".
Ещё более миллиона беженцев из Южного Судана находятся в Судане, Эфиопии, Кении, Конго и Центральноафриканской Республике. Сниматься с мест жителей самой молодой на планете страны заставляет кровавый конфликт, который продолжается уже несколько лет.
Беженцы рассказывают о чудовищных зверствах: вооружённые группы сжигают дома вместе с жильцами, убивают людей на глазах у родных, насилуют маленьких девочек, похищают мальчиков и заставляют воевать на своей стороне.
Источник: ООН