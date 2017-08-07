ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ничто не может служить оправданием ужасающего насилия в отношении детей и женщин, которое происходит в регионе Большой Касаи Демократической Республики Конго (ДРК). С таким заявлением выступила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Мари-Пьер Порье. Она призвала все стороны конфликта обеспечить гуманитарный доступ к нуждающимся в Касаи.

Около полутора миллиона жителей провинций Касаи были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от насилия. Большинство из них составляют дети. Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, боевики насильно привлекают несовершеннолетних к участию в вооружённых действиях.

Согласно оценкам, сотням тысяч детей грозит истощение в результате хронического недоедания, а учреждения системы здравоохранения разрушены.

Мари-Пьер Порье предупредила, что пока вооружённые столкновения не прекратятся, сотрудники ЮНИСЕФ не смогут эффективно оказывать помощь детям в ДРК. Она призвала все стороны конфликта обеспечить гуманитарный доступ к нуждающимся в Касаи.

Столкновения в ДРК происходят на фоне политической нестабильности. Она связана с отказом президента Жозефа Кабилы покинуть свой пост после истечения срока полномочий в декабре прошлого года.

Предполагается, что в Касаи, где происходили боестолкновения между вооружёнными силами страны и местными ополченцами, совершались массовые убийства, в том числе детей. Напомним, что ранее там было обнаружено более 80 массовых захоронений.