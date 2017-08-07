В ЮНИСЕФ требуют прекратить "ужасающее" насилие в отношении мирного населения ДРК
07.08.2017, 22:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ничто не может служить оправданием ужасающего насилия в отношении детей и женщин, которое происходит в регионе Большой Касаи Демократической Республики Конго (ДРК). С таким заявлением выступила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Мари-Пьер Порье. Она призвала все стороны конфликта обеспечить гуманитарный доступ к нуждающимся в Касаи.
Около полутора миллиона жителей провинций Касаи были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от насилия. Большинство из них составляют дети. Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, боевики насильно привлекают несовершеннолетних к участию в вооружённых действиях.
Согласно оценкам, сотням тысяч детей грозит истощение в результате хронического недоедания, а учреждения системы здравоохранения разрушены.
Мари-Пьер Порье предупредила, что пока вооружённые столкновения не прекратятся, сотрудники ЮНИСЕФ не смогут эффективно оказывать помощь детям в ДРК. Она призвала все стороны конфликта обеспечить гуманитарный доступ к нуждающимся в Касаи.
Столкновения в ДРК происходят на фоне политической нестабильности. Она связана с отказом президента Жозефа Кабилы покинуть свой пост после истечения срока полномочий в декабре прошлого года.
Предполагается, что в Касаи, где происходили боестолкновения между вооружёнными силами страны и местными ополченцами, совершались массовые убийства, в том числе детей. Напомним, что ранее там было обнаружено более 80 массовых захоронений.
Около полутора миллиона жителей провинций Касаи были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от насилия. Большинство из них составляют дети. Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, боевики насильно привлекают несовершеннолетних к участию в вооружённых действиях.
Согласно оценкам, сотням тысяч детей грозит истощение в результате хронического недоедания, а учреждения системы здравоохранения разрушены.
Мари-Пьер Порье предупредила, что пока вооружённые столкновения не прекратятся, сотрудники ЮНИСЕФ не смогут эффективно оказывать помощь детям в ДРК. Она призвала все стороны конфликта обеспечить гуманитарный доступ к нуждающимся в Касаи.
Столкновения в ДРК происходят на фоне политической нестабильности. Она связана с отказом президента Жозефа Кабилы покинуть свой пост после истечения срока полномочий в декабре прошлого года.
Предполагается, что в Касаи, где происходили боестолкновения между вооружёнными силами страны и местными ополченцами, совершались массовые убийства, в том числе детей. Напомним, что ранее там было обнаружено более 80 массовых захоронений.
Источник: ООН