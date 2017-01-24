В ходе операции по освобождению Мосула под угрозой может оказаться безопасность 750 тысяч жителей
24.01.2017, 22:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прошло 100 дней с начала военной операции по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ. Многие восточные кварталы города перешли под контроль иракского правительства. Согласно сообщениям, в ближайшие недели начнутся вооружённые столкновения в западной части Мосула, где проживают 750 тысяч гражданских лиц. В ООН крайне обеспокоены судьбой этих людей, которые вновь могут быть использованы боевиками ИГИЛ в качестве живого щита или стать жертвами обстрелов.
"Мы с облегчением вздохнули в связи с тем, что многие люди в восточных районах Мосула смогли остаться в своих домах. Мы надеемся, что будет сделано всё возможное для защиты сотен тысяч людей, которые живут по другую сторону реки - на западе. Мы знаем, что они находятся в серьёзной опасности и опасаемся за их жизнь", - заявила гуманитарный координатор ООН в Ираке Лиз Гранде.
Напомним, что 17 октября прошлого года иракские правительственные войска при поддержке сил международной коалиции начали освобождение Мосула от боевиков ИГИЛ. Последние два года город находился под контролем террористов. Восточные районы города перешли под контроль правительства. Гуманитарные учреждения ООН принимают все возможные меры для восстановления там нормальной жизни. В воскресенье при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на востоке Мосула удалось возобновить работу 30 школ, куда вернулись более 16 тысяч детей.
Однако гуманитарная ситуация в этих районах Мосула по-прежнему крайне тяжёлая. Сегодня на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасанисообщила, что боевики ИГИЛ обстреливают восточные районы, откуда их удалось вытеснить, и засылают туда террористов-смертников.
Лиз Гранде сообщила, что гуманитарные учреждения подготовили план срочных мер на случай непредвиденных обстоятельств в ходе кампании по освобождению западной части Мосула. По её словам, в ходе боевых действий, при худшем сценарии, могут пострадать до одного миллиона гражданских лиц.
"Из западной части Мосула поступают тревожные сообщения. У гуманитарных организаций нет доступа в эти районы, но вся поступающая информация свидетельствует о резком ухудшении ситуации. Растут цены на основные продукты питания и предметы первой необходимости. Часто прерывается подача воды и электричества. Многие едят один раз в день. Жителям этой части города приходится жечь свою мебель с тем, чтобы согреться", - рассказала Лиз Гранде.
Подчеркнув, что сегодня никто не может предсказать, что будет происходить в западной части города, представитель ООН сказала, что нельзя исключать осады, массового исхода населения. На сегодняшний день почти половина всех жертв битвы за Мосул - гражданские лица.
"Понимаете, даже страшно представить себе, что может произойти с семьями. Они могут погибнуть, подорвавшись на минах-ловушках, они могут попасть под перекрёстный огонь, их могут вновь использовать в качестве живого щита", - отметила Лиз Гранде.
Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани расказала, что к ним поступили сообщения, что боевики ИГИЛ заняли одну из больниц на западе Мосула и используют её в качестве военной базы.
Иракские силы безопасности сообщили в ООН о том, что одобрили гуманитарную концепцию, в рамках которой защита жизни мирного населения определена в качестве первостепенной задачи в ходе военной операции по освобождению города. Гуманитарное сообщество приветствует такой подход и вновь призывает все стороны конфликта не забывать о международных обязательствах.
Лиз Гранде напомнила, что на сегодняшний день уже 180 тысяч человек бежали из восточной части Мосула. 550 тысяч остались в своих домах в этом районе. Гуманитарные учреждения принимают все возможные усилия по оказанию жизненно необходимой помощи нуждающимся.
К настоящему времени примерно 600 тысяч жителей Мосула, в том числе из числа перемещённых лиц, получили продукты питания. Около 745 тысяч человек были обеспечены водой и предметами санитарии. 370 тысяч мосульцев получили медицинскую помощь.
Восемьдесят пять процентов лиц, перемещённых из Мосула, были размещены в 13 лагерях и нашли приют в убежищах, подготовленных правительством и гуманитарными партнёрами. Десять из этих 13 лагерей уже переполнены. Четыре лагеря удалось расширить. Сейчас идёт строительство ещё семи таких временных поселений.
"Внимание всего мира приковано к военной кампании в Ираке. Даже после её завершения нам по-прежнему придётся иметь дело с гуманитарным кризисом. Перемещёнными лицами в результате конфликта могут стать три миллиона иракцев, а, возможно, даже четыре миллиона в зависимости от того, как будут развиваться события в Мосуле, Талль-Афаре и Хавиге", - сказала гуманитарный координатор ООН в Ираке Лиз Гранде.ф
"Мы с облегчением вздохнули в связи с тем, что многие люди в восточных районах Мосула смогли остаться в своих домах. Мы надеемся, что будет сделано всё возможное для защиты сотен тысяч людей, которые живут по другую сторону реки - на западе. Мы знаем, что они находятся в серьёзной опасности и опасаемся за их жизнь", - заявила гуманитарный координатор ООН в Ираке Лиз Гранде.
Напомним, что 17 октября прошлого года иракские правительственные войска при поддержке сил международной коалиции начали освобождение Мосула от боевиков ИГИЛ. Последние два года город находился под контролем террористов. Восточные районы города перешли под контроль правительства. Гуманитарные учреждения ООН принимают все возможные меры для восстановления там нормальной жизни. В воскресенье при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на востоке Мосула удалось возобновить работу 30 школ, куда вернулись более 16 тысяч детей.
Однако гуманитарная ситуация в этих районах Мосула по-прежнему крайне тяжёлая. Сегодня на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасанисообщила, что боевики ИГИЛ обстреливают восточные районы, откуда их удалось вытеснить, и засылают туда террористов-смертников.
Лиз Гранде сообщила, что гуманитарные учреждения подготовили план срочных мер на случай непредвиденных обстоятельств в ходе кампании по освобождению западной части Мосула. По её словам, в ходе боевых действий, при худшем сценарии, могут пострадать до одного миллиона гражданских лиц.
"Из западной части Мосула поступают тревожные сообщения. У гуманитарных организаций нет доступа в эти районы, но вся поступающая информация свидетельствует о резком ухудшении ситуации. Растут цены на основные продукты питания и предметы первой необходимости. Часто прерывается подача воды и электричества. Многие едят один раз в день. Жителям этой части города приходится жечь свою мебель с тем, чтобы согреться", - рассказала Лиз Гранде.
Подчеркнув, что сегодня никто не может предсказать, что будет происходить в западной части города, представитель ООН сказала, что нельзя исключать осады, массового исхода населения. На сегодняшний день почти половина всех жертв битвы за Мосул - гражданские лица.
"Понимаете, даже страшно представить себе, что может произойти с семьями. Они могут погибнуть, подорвавшись на минах-ловушках, они могут попасть под перекрёстный огонь, их могут вновь использовать в качестве живого щита", - отметила Лиз Гранде.
Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани расказала, что к ним поступили сообщения, что боевики ИГИЛ заняли одну из больниц на западе Мосула и используют её в качестве военной базы.
Иракские силы безопасности сообщили в ООН о том, что одобрили гуманитарную концепцию, в рамках которой защита жизни мирного населения определена в качестве первостепенной задачи в ходе военной операции по освобождению города. Гуманитарное сообщество приветствует такой подход и вновь призывает все стороны конфликта не забывать о международных обязательствах.
Лиз Гранде напомнила, что на сегодняшний день уже 180 тысяч человек бежали из восточной части Мосула. 550 тысяч остались в своих домах в этом районе. Гуманитарные учреждения принимают все возможные усилия по оказанию жизненно необходимой помощи нуждающимся.
К настоящему времени примерно 600 тысяч жителей Мосула, в том числе из числа перемещённых лиц, получили продукты питания. Около 745 тысяч человек были обеспечены водой и предметами санитарии. 370 тысяч мосульцев получили медицинскую помощь.
Восемьдесят пять процентов лиц, перемещённых из Мосула, были размещены в 13 лагерях и нашли приют в убежищах, подготовленных правительством и гуманитарными партнёрами. Десять из этих 13 лагерей уже переполнены. Четыре лагеря удалось расширить. Сейчас идёт строительство ещё семи таких временных поселений.
"Внимание всего мира приковано к военной кампании в Ираке. Даже после её завершения нам по-прежнему придётся иметь дело с гуманитарным кризисом. Перемещёнными лицами в результате конфликта могут стать три миллиона иракцев, а, возможно, даже четыре миллиона в зависимости от того, как будут развиваться события в Мосуле, Талль-Афаре и Хавиге", - сказала гуманитарный координатор ООН в Ираке Лиз Гранде.ф