В штаб-квартире ЮНЕСКО обсудят состояние культурного наследия в освобождённых районах Ирака
23.02.2017, 22:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже собрались иракские и международные эксперты. Они должны оценить состояние культурного наследия в освобождённых от ИГИЛ районах Ирака, определить приоритеты в области его сохранения и выдвинуть соответствующие инициативы. Кроме того, на встрече будут обсуждаться меры по предотвращению незаконного оборота культурных ценностей.
В рабочих заседаниях, главной темой которых будет охрана археологических памятников и предотвращение их разграбления, примут участие около 80 экспертов. Особое внимание будет уделено древним городам Нимруд, Ашшур и Хатра. На встрече также обсудят состояние иракских музеев и их коллекций, а также предотвращение незаконной торговли объектами культурного наследия.
В ходе рабочих заседаний также будет обсуждаться нынешнее состояние исторических зданий и религиозного наследия и меры по их охране.
В рабочих заседаниях, главной темой которых будет охрана археологических памятников и предотвращение их разграбления, примут участие около 80 экспертов. Особое внимание будет уделено древним городам Нимруд, Ашшур и Хатра. На встрече также обсудят состояние иракских музеев и их коллекций, а также предотвращение незаконной торговли объектами культурного наследия.
В ходе рабочих заседаний также будет обсуждаться нынешнее состояние исторических зданий и религиозного наследия и меры по их охране.