Замминистра иностранных дел Беларуси провёл ряд официальных встреч в Венгрии
10.02.2017, 16:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 9-10 февраля 2017 г. состоялся визит заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Олега Кравченко в Венгрию.
В рамках встречи с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто стороны обменялись поздравительными посланиями министров иностранных дел по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Венгрией (12 февраля 2017 г.).
Обсуждены также вопросы регионального сотрудничества, диалог Беларусь-ЕС, перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.
В ходе встречи с заместителем Государственного секретаря МИД Венгрии Жолтом Чутора стороны обсудили весь спектр двустороннего белорусско-венгерского сотрудничества. Особое внимание уделено развитию политического диалога, торгово-экономических связей, взаимодействия между Министерствами иностранных дел, в том числе в рамках действующей Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Венгрии на 2016–2017 гг.
На встрече О.Кравченко с заместителем Государственного секретаря, политическим директором МИД Венгрии Левенте Бенкё стороны обсудили состояние и перспективы диалога Беларусь-ЕС, вопросы укрепления безопасности и стабильности в европейском регионе, возможное сопряжение приоритетов председательства Беларуси в Центрально-Европейской Инициативе и Венгрии в Вышеградской группе.
Состоялась также встреча О.Кравченко с Государственным секретарем Министерства национальной экономики Венгрии Иштваном Лепшени. Стороны обсудили двусторонние экономические проекты в перспективных сферах: банковской, машиностроения, сельского хозяйства, строительства, фармацевтики.
В рамках встречи с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто стороны обменялись поздравительными посланиями министров иностранных дел по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Венгрией (12 февраля 2017 г.).
Обсуждены также вопросы регионального сотрудничества, диалог Беларусь-ЕС, перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.
В ходе встречи с заместителем Государственного секретаря МИД Венгрии Жолтом Чутора стороны обсудили весь спектр двустороннего белорусско-венгерского сотрудничества. Особое внимание уделено развитию политического диалога, торгово-экономических связей, взаимодействия между Министерствами иностранных дел, в том числе в рамках действующей Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Венгрии на 2016–2017 гг.
На встрече О.Кравченко с заместителем Государственного секретаря, политическим директором МИД Венгрии Левенте Бенкё стороны обсудили состояние и перспективы диалога Беларусь-ЕС, вопросы укрепления безопасности и стабильности в европейском регионе, возможное сопряжение приоритетов председательства Беларуси в Центрально-Европейской Инициативе и Венгрии в Вышеградской группе.
Состоялась также встреча О.Кравченко с Государственным секретарем Министерства национальной экономики Венгрии Иштваном Лепшени. Стороны обсудили двусторонние экономические проекты в перспективных сферах: банковской, машиностроения, сельского хозяйства, строительства, фармацевтики.