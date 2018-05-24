ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во вторник 22 мая скончалась от рака последней стадии Дарья Старикова, известная своим обращением к Владимиру Владимировичу Путину во время прямой трансляции в 2017 году. У погибшей осталась маленькая дочь, которую уже вызвалась взять в свою семью ее тетя. Семилетней малютке так же будут выплачиваться средства в размере 12.5 тысяч рублей ежемесячно ввиду потери кормильца.

Дарья долгое время болела раком матки 4 степени, что и привело к ее кончине в московском онкоцентре имени Герцена. Ее собираются предать земле в ее родном городе Апатите, о чём заявила городская администрация. Все растраты на похороны и их организацию будут проходить за счёт городского бюджета.

Минздрав так же прокомментировал ситуацию вокруг смерти девушки. Были выражены соболезнования её родственникам, а также отмечено упорство девушки в борьбе за жизнь. Для её лечения были задействованы лучшие специалисты в лечение онкологических заболеваний, которые применяли самые современные методики и препараты.

В 2017 году во время живой трансляции с Владимиром Владимировичем Путиным, 24 летняя жительница Апатитов поведала о проблемах с медициной в ее городе. В результате ей слишком поздно поставили диагноз «рак 4 степени», а до этого лечили от «межпозвоночного остеохондроза». Это произошло в результате отсутствия должного количества специалистов, а также разгильдяйства на местах. Путин в свою очередь поведал историю о своем отце, которому так же в свое время поставили неверный диагноз.

После обращения девушки следственный комитет признал ее потерпевшей и возбудил уголовное дело против работников и главы больницы, где ей поставили неверный диагноз. Следствие считает, что в этом случае имеет место быть преступная врачебная халатность. Были проведены допросы всех замешенных в выдаче неправильного диагноза и в том числе главы больницы.

Онкологические заболевания являются поистине страшным событием в жизни пострадавших. Однако процент выздоравливающих намного выше, чем полагают многие. К примеру, некоторые виды рака удаётся излечить с вероятностью 87%.