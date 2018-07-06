ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На реализацию национального проектов власти России намерены потратить около 25 триллионов рублей. При этом на науку будет выделено 540 миллиардов рублей, а на образование – 800 миллиардов рублей. О планах, как будет распределён бюджет, рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

До 2024 года правительство намерено реализовать 13 национальных проектов, на которые потратят 25 триллионов рублей. Большинство этих проектов не новы, они уже существуют, власти будут заниматься их развитием.

Во время совещания с регионами госпожа Голикова озвучила цифры, так на демографический проект, который состоит из пяти частей выделят 3,8 триллионов рублей, в основном это будут деньги федерального бюджета. Большая часть от суммы предназначена на социальные выплаты.

Также крупными проектами являются автодорожный, на который уйдёт 8,42 триллиона рублей до 2024 года, а на инфраструктурный потратят около 1,79 триллионов рублей, проект «цифровой экономики» заберёт на себя 1,31 триллиона рублей.

При этом на финансирование шестилетнего образовательного проекта власти потратят 800 миллиардов рублей. На эти деньги будут созданы новые места в школах. В учреждения образования закупят новое оборудования. Деньги потребуются и на усовершенствование уже имеющейся системы образования в школах, вузах и колледжах.

На науку также выделят деньги, так обеспечение национального научного проекта до 2024 года потратит из бюджета ориентировочно 540 миллиардов рублей.

Голикова отметила, что результаты, которые будут получены в итоге научных исследований, будут внедрять в практику и на производстве. По словам вице-премьера, деньги получат региональные научные центры, а развитие этих центров будет вкладом в экономику региона, где они расположены.



