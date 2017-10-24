ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) подвёл финансовые итоги деятельности за 9 месяцев 2017 года по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ).

Чистая прибыль Банка за январь-сентябрь 2017 года достигла 3,5 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 33% до 7,2 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К 1 октября активы-нетто Банка составили 237 млрд рублей, объем собственных средств (капитала) составил 40,4 млрд рублей. Достаточность собственных средств Связь-Банка находится на высоком уровне: норматив достаточности капитала на 1 октября 2017 года составил 20,3% (при минимальном требовании Банка России в 8%).

Общий кредитный портфель физических лиц на отчётную дату равен 86,2 млрд рублей. Общий объём средств, привлечённых Банком от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, вырос на 11,4 млрд рублей до 65,9 млрд рублей по сравнению с 1 января 2017 года.

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 70,9 млрд рублей.