Эксперт РА обновило рейтинг ПАО "Креди Агриколь Банк"
06.10.2017, 22:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" принял решение обновить кредитный рейтинг ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" (код ЕГРПОУ 14361575) по национальной шкале на уровне uaAAА. Заёмщик с рейтингом uaAAА характеризуется самой высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заёмщиками. Принимая решение об обновлении кредитного рейтинга по национальной шкале, Агентство руководствовалось итогами работы Банка за первое полугодие 2017 года, а также отдельными формами статистической отчётности Банка за январь-август 2017 года.
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Капитал и адекватность капитала
На протяжении первых 8 месяцев 2017 года ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" был очень хорошо обеспечен регулятивным капиталом, поддерживал значение норматива адекватности регулятивного капитала Банка (Н2) с запасом как по отношению к нормативному значению, установленному НБУ, так и к среднему значению Н2 по банковской системе.
Регулятивный капитал ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" (Н1) за период с 03.01.2017 по 01.09.2017 колебался в диапазоне 2,711-3,003 млрд. грн. По состоянию на 01.09.2017 регулятивный капитал Банка составлял 3,022 млрд. грн., что значительно превышало граничное значение, установленное НБУ, с учётом его повышения 11.07.2017.
Норматив адекватности регулятивного капитала ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" (Н2) по состоянию на 01.09.2017 составил 17,58%, что на 0,62 п.п. меньше чем по состоянию на 03.01.2017. Однако на протяжении всего периода анализа Н2 Банка был постоянно выше чем среднее значение Н2 по банковской системе. На протяжении всего кризисного периода Банк поддерживал значительный запас норматива адекватности регулятивного капитала.
Структура и качество активов
За первое полугодие 2017 года активы ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" снизились в гривневом эквиваленте на 2,73% и на 01.07.2017 составили 29,08 млрд. грн. При этом объём кредитов и задолженности клиентов Банка показал прирост на 2,03% - до 15,82 млрд. грн.
Доля кредитного портфеля в активах ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" прекратила снижаться и колебалась в диапазоне 50,26-54,4%. По состоянию на 01.07.2017 доля кредитов в активах Банка составляла 54,4%.
Доля кредитов в гривне в портфеле Банка за последние 6 кварталов выросла с 62,43% до 78,71%.
Соотношение резервов к кредитам и задолженности клиентов с 01.07.2016 по 01.07.2017 снизилось с 19,3% до 16,16%. Косвенно эта тенденции указывает на улучшение качества кредитного портфеля Банка. Процесс улучшения качества кредитного портфеля Банка приобрёл устойчивый характер и происходит на фоне роста ВВП Украины и оживления кредитной активности банков.
Ликвидность
На протяжении 8 месяцев 2017 года норматив мгновенной ликвидности Банка (Н4) колебался в диапазоне от 71,84% до 91,11%. По состоянию на 01.09.2017 Н4 Банка составлял 76,64% при среднем значении по банковской системе 54,44%. На протяжении всего периода анализа (с 05.05.2015) Н4 Банка превышал постоянно среднее значение Н4 по банковской системе.
Норматив текущей ликвидности Банка (Н5) на протяжении восьми месяцев 2017 года колебался в диапазоне от 83,22% до 93,63%. На протяжении всего периода анализа норматив Н5 также превышал нормативное значение, установленное НБУ на уровне не менее 40%. По состоянию на 01.09.2017 Н5 Банка составлял 83,22%. В 2017 году Н5 Банка был ниже среднего значения этого норматива по банковской системе. Агентство считает, что резкий рост среднего значения Н5 по банковской системе в 2017 году произошёл из-за увеличения избытка ликвидности в банковской системе.
Норматив краткосрочной ликвидности ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" (Н6) на протяжении пяти месяцев 2017 года колебался в диапазоне от 95,01% до 103,68%. По состоянию на 01.09.2017 Н6 Банка составлял 95,01%, при среднем значении Н6 по системе 96,59%. С мая 2015 по июль 2017 года Н6 Банка был на постоянной основе выше среднего значения по рынку и, соответственно, выше граничного значения Н6, установленного НБУ (не менее 60%). В августе 2017 года Н6 Банка был ниже среднего значения по банковской системе. Однако, давая оценку такому сравнению, следует понимать, что банковская система Украины в августе- начале сентября 2017 года находилась в состоянии избыточной ликвидности.
Таким образом, ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" по всем трём нормативам ликвидности на регулярной основе поддерживал очень большой запас к установленным НБУ граничным значениям, что указывает на высокий уровень обеспеченности Банка ликвидностью.
Доходность операций
Агентство напоминает, что по итогам 2016 года ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" получил прибыль в сумме 807,786 млн. грн., что почти в два раза превышает объём прибыли, полученный за 2015 год. В первом квартале 2017 года прибыль Банка составила 305,550 млн. грн., что в 2,5 раза больше чем прибыль за первый квартал 2016 года. В первом полугодии 2017 года прибыль Банка достигла 570,626 млн. грн., что 80,5% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.
Чистый комиссионный доход Банка за 12 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года вырос на 18,92% до 610,261 млн. грн. За первое полугодие 2017 года чистый комиссионный доход в сравнении с аналогичным периодом 2016 года вырос на 19,28%.
В условиях избыточной ликвидности и падения процентных ставок стратегия замещения чистого процентного дохода комиссионными доходами и доходами от торговых операций по-прежнему даёт очень хорошие результаты, что видно как по итогам 2016 года, так и по итогам первого и второго кварталов 2017 года.
Из последних 17 кварталов только три были для Банка убыточными. Последним убыточным для Банка кварталом был третий квартал 2015 года. ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" последние семь кварталов подряд генерировал прибыль.
Прочие факторы
По состоянию на момент обновления рейтинга, по данным Государственной фискальной службы Украины, ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" не имел налоговой задолженности перед органами ГФС.
Анализ Единого государственного судебного реестра Украины показал, что с начала года в отношении Банка не было решений судов, которые могли бы оказать влияние на его финансовое состояние или препятствовать деятельности в Украине.
Обобщение
ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" имеет хороший запас регулятивного капитала и очень хороший запас ликвидности, его деятельность в 2016 году и в первом полугодии 2017 года оставалась прибыльной. Банк обладал очень высоким уровнем внешней поддержки от акционеров.
Аналитическая служба РА "Эксперт-Рейтинг"
Подтверждение рейтинга ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" со статистическими показателями (русс.) - 06.10.2017
Подтверждение рейтинга ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" со статистическими показателями (engl) - 06.10.2017
Персональная страница Банка на сайте Агентства
Загрузить файл обновления рейтинга со статистическими приложениями
Капитал и адекватность капитала
На протяжении первых 8 месяцев 2017 года ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" был очень хорошо обеспечен регулятивным капиталом, поддерживал значение норматива адекватности регулятивного капитала Банка (Н2) с запасом как по отношению к нормативному значению, установленному НБУ, так и к среднему значению Н2 по банковской системе.
Регулятивный капитал ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" (Н1) за период с 03.01.2017 по 01.09.2017 колебался в диапазоне 2,711-3,003 млрд. грн. По состоянию на 01.09.2017 регулятивный капитал Банка составлял 3,022 млрд. грн., что значительно превышало граничное значение, установленное НБУ, с учётом его повышения 11.07.2017.
Норматив адекватности регулятивного капитала ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" (Н2) по состоянию на 01.09.2017 составил 17,58%, что на 0,62 п.п. меньше чем по состоянию на 03.01.2017. Однако на протяжении всего периода анализа Н2 Банка был постоянно выше чем среднее значение Н2 по банковской системе. На протяжении всего кризисного периода Банк поддерживал значительный запас норматива адекватности регулятивного капитала.
Структура и качество активов
За первое полугодие 2017 года активы ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" снизились в гривневом эквиваленте на 2,73% и на 01.07.2017 составили 29,08 млрд. грн. При этом объём кредитов и задолженности клиентов Банка показал прирост на 2,03% - до 15,82 млрд. грн.
Доля кредитного портфеля в активах ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" прекратила снижаться и колебалась в диапазоне 50,26-54,4%. По состоянию на 01.07.2017 доля кредитов в активах Банка составляла 54,4%.
Доля кредитов в гривне в портфеле Банка за последние 6 кварталов выросла с 62,43% до 78,71%.
Соотношение резервов к кредитам и задолженности клиентов с 01.07.2016 по 01.07.2017 снизилось с 19,3% до 16,16%. Косвенно эта тенденции указывает на улучшение качества кредитного портфеля Банка. Процесс улучшения качества кредитного портфеля Банка приобрёл устойчивый характер и происходит на фоне роста ВВП Украины и оживления кредитной активности банков.
Ликвидность
На протяжении 8 месяцев 2017 года норматив мгновенной ликвидности Банка (Н4) колебался в диапазоне от 71,84% до 91,11%. По состоянию на 01.09.2017 Н4 Банка составлял 76,64% при среднем значении по банковской системе 54,44%. На протяжении всего периода анализа (с 05.05.2015) Н4 Банка превышал постоянно среднее значение Н4 по банковской системе.
Норматив текущей ликвидности Банка (Н5) на протяжении восьми месяцев 2017 года колебался в диапазоне от 83,22% до 93,63%. На протяжении всего периода анализа норматив Н5 также превышал нормативное значение, установленное НБУ на уровне не менее 40%. По состоянию на 01.09.2017 Н5 Банка составлял 83,22%. В 2017 году Н5 Банка был ниже среднего значения этого норматива по банковской системе. Агентство считает, что резкий рост среднего значения Н5 по банковской системе в 2017 году произошёл из-за увеличения избытка ликвидности в банковской системе.
Норматив краткосрочной ликвидности ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" (Н6) на протяжении пяти месяцев 2017 года колебался в диапазоне от 95,01% до 103,68%. По состоянию на 01.09.2017 Н6 Банка составлял 95,01%, при среднем значении Н6 по системе 96,59%. С мая 2015 по июль 2017 года Н6 Банка был на постоянной основе выше среднего значения по рынку и, соответственно, выше граничного значения Н6, установленного НБУ (не менее 60%). В августе 2017 года Н6 Банка был ниже среднего значения по банковской системе. Однако, давая оценку такому сравнению, следует понимать, что банковская система Украины в августе- начале сентября 2017 года находилась в состоянии избыточной ликвидности.
Таким образом, ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" по всем трём нормативам ликвидности на регулярной основе поддерживал очень большой запас к установленным НБУ граничным значениям, что указывает на высокий уровень обеспеченности Банка ликвидностью.
Доходность операций
Агентство напоминает, что по итогам 2016 года ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" получил прибыль в сумме 807,786 млн. грн., что почти в два раза превышает объём прибыли, полученный за 2015 год. В первом квартале 2017 года прибыль Банка составила 305,550 млн. грн., что в 2,5 раза больше чем прибыль за первый квартал 2016 года. В первом полугодии 2017 года прибыль Банка достигла 570,626 млн. грн., что 80,5% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.
Чистый комиссионный доход Банка за 12 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года вырос на 18,92% до 610,261 млн. грн. За первое полугодие 2017 года чистый комиссионный доход в сравнении с аналогичным периодом 2016 года вырос на 19,28%.
В условиях избыточной ликвидности и падения процентных ставок стратегия замещения чистого процентного дохода комиссионными доходами и доходами от торговых операций по-прежнему даёт очень хорошие результаты, что видно как по итогам 2016 года, так и по итогам первого и второго кварталов 2017 года.
Из последних 17 кварталов только три были для Банка убыточными. Последним убыточным для Банка кварталом был третий квартал 2015 года. ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" последние семь кварталов подряд генерировал прибыль.
Прочие факторы
По состоянию на момент обновления рейтинга, по данным Государственной фискальной службы Украины, ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" не имел налоговой задолженности перед органами ГФС.
Анализ Единого государственного судебного реестра Украины показал, что с начала года в отношении Банка не было решений судов, которые могли бы оказать влияние на его финансовое состояние или препятствовать деятельности в Украине.
Обобщение
ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" имеет хороший запас регулятивного капитала и очень хороший запас ликвидности, его деятельность в 2016 году и в первом полугодии 2017 года оставалась прибыльной. Банк обладал очень высоким уровнем внешней поддержки от акционеров.
Аналитическая служба РА "Эксперт-Рейтинг"
Подтверждение рейтинга ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" со статистическими показателями (русс.) - 06.10.2017
Подтверждение рейтинга ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" со статистическими показателями (engl) - 06.10.2017
Персональная страница Банка на сайте Агентства
Источник: Эксперт РА