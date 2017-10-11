ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Страхование жизни по итогам 1 полугодия 2017-го стало лидером рынка по объёму премий, обогнав по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ОСАГО и ДМС. Этот вид обеспечил 93% абсолютного прироста страхового рынка», – говорится в исследовании «Страхование жизни в России: элементы неопределённости», подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).

Основным драйвером рынка страхования жизни продолжает оставаться инвестиционное страхование жизни. Его доля в совокупных взносах по страхованию жизни в 1 полугодии 2017-го выросла на 11 п. п., до 63%, по сравнению с 1 полугодием 2016-го, тогда как доли всех остальных видов страхования жизни (заёмщики, смешанное, пенсионное) сократились.

«Объём инвестиционного страхования жизни по итогам 1 полугодия 2017-го составил свыше 88 млрд рублей, и в абсолютном выражении сегмент прибавил более 42 млрд рублей относительно 1 полугодия 2016-го, – комментирует Алексей Янин, управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА). – В то же время темпы прироста взносов по инвестиционному страхованию жизни демонстрируют негативную динамику – наблюдается сокращение показателя с 147% годом ранее (за 1 полугодие 2016-го по сравнению с аналогичным периодом 2015-го) до 92% по итогам 1 полугодия 2017-го по отношению к 1 полугодию 2016-го».

Отрицательная динамика темпов прироста взносов также отмечается и в других сегментах рынка страхования жизниза исключением страхования заемщиков. В структуре смешанного страхования жизни наблюдается тенденция к сокращению срочности договоров, в основном – в пользу полисов на срок от 2 до 5 лет, доля взносов по которым в структуре смешанного страхования жизни выросла на 17 п. п., до 38%.

Таблица. Топ-10 страховщиков по страхованию жизни за 1 полугодие 2017 года