Эксперт РА: основным драйвером рынка страхования остаётся ИСЖ
Основным драйвером рынка страхования жизни продолжает оставаться инвестиционное страхование жизни. Его доля в совокупных взносах по страхованию жизни в 1 полугодии 2017-го выросла на 11 п. п., до 63%, по сравнению с 1 полугодием 2016-го, тогда как доли всех остальных видов страхования жизни (заёмщики, смешанное, пенсионное) сократились.
«Объём инвестиционного страхования жизни по итогам 1 полугодия 2017-го составил свыше 88 млрд рублей, и в абсолютном выражении сегмент прибавил более 42 млрд рублей относительно 1 полугодия 2016-го, – комментирует Алексей Янин, управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА). – В то же время темпы прироста взносов по инвестиционному страхованию жизни демонстрируют негативную динамику – наблюдается сокращение показателя с 147% годом ранее (за 1 полугодие 2016-го по сравнению с аналогичным периодом 2015-го) до 92% по итогам 1 полугодия 2017-го по отношению к 1 полугодию 2016-го».
Отрицательная динамика темпов прироста взносов также отмечается и в других сегментах рынка страхования жизниза исключением страхования заемщиков. В структуре смешанного страхования жизни наблюдается тенденция к сокращению срочности договоров, в основном – в пользу полисов на срок от 2 до 5 лет, доля взносов по которым в структуре смешанного страхования жизни выросла на 17 п. п., до 38%.
Таблица. Топ-10 страховщиков по страхованию жизни за 1 полугодие 2017 года
|Место, 1 пол. 2017 г.
|Место, 1 пол. 2016 г.
|Компания / группа компаний
|Взносы, 1 пол. 2017 г., млрд руб.
|Взносы, 1 пол. 2016 г., млрд руб.
|Темпы прироста взносов, 1 пол. 2017 г. / 1 пол. 2016 г., %
|Доля рынка, 1 пол. 2017 г., %
|1
|1
|ООО «СК «Сбербанк страхование жизни»
|41,1
|26,5
|55,3
|29,1
|2
|2
|ООО «СК «РГС-Жизнь»
|26,9
|16,7
|61,4
|19,1
|3
|3
|Страховая группа «Альфастрахование»
|20,7
|11,7
|77,4
|14,7
|4
|4
|«Группа Ренессанс Страхование»
|10,1
|7,4
|36,1
|7,2
|5
|5
|АО «ВТБ Страхование жизни»
|8,1
|5,1
|59,1
|5,7
|6
|22
|ООО «ВСК - Линия жизни»
|4,6
|0,1
|8 039,7
|3,3
|7
|9
|Группа «ИНГО»
|4,4
|1,9
|127,7
|3,1
|8
|13
|Страховая группа «СОГАЗ»
|4,4
|1,3
|232,6
|3,1
|9
|11
|«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ»
|3,1
|1,6
|92,4
|2,2
|10
|6
|ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»
|3,1
|5,0
|-38,1
|2,2