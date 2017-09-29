Эксперт РА проанализировал российский рынок микрофинансирования
29.09.2017, 14:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело итоги исследования российского рынка микрофинансирования по результатам 1 полугодия 2017 года. По оценкам RAEX (Эксперт РА), совокупный портфель микрозаймов с начала года по 01.07.2017 вырос на 17% (против 13% годом ранее) и составил 103 млрд рублей. Благодаря дальнейшей экспансии «банковских» МФО, демпингу отдельных компаний и сокращению объёма цессий, рынок микрофинансирования по итогам 2017 года может вырасти на четверть, достигнув 120 млрд рублей. Однако в последующие годы темпы прироста рынка будут ограничены ужесточением регулятивных требований, что уже привело к заметному разделению краткосрочных стратегий МФО. Кроме того, снижение маржи вследствие роста регулятивных издержек и введения требований СРО к управлению рисками окажет сильнейшее давление на рентабельность отрасли. В результате с рынка к середине 2018 года уйдет не менее 800 компаний из действующих 2 295 на 01.09.2017, что приведет к дальнейшему росту концентрации на 100 крупнейших МФО.
В обзоре по итогам 1 полугодия 2017 года участвовали 68 микрофинансовых организаций. По оценкам агентства, данные МФО составляют около 60% рынка микрозаймов по объёму портфеля и не менее 45% по объёму выдач.
Топ-15 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2017 (с учётом просроченной задолженности)
|Место в рэнкинге на 01.07.2017
|Место в рэнкинге на 01.07.2016
|Наименование МФО
|Размер портфеля
|Темп прироста за 12 мес., %
|На 01.07.2017, млн руб.
|На 01.07.2016, млн руб.
|1
|1
|ОТП Финанс
|24 265,9
|10 000,9
|143
|2
|2
|Домашние Деньги
|7 760,5
|6 802,1
|14
|3
|3
|МигКредит
|3 833,4
|2 103,1
|82
|4
|8
|ГК MoneyMan
|1 715,9
|703,2
|144
|5
|5
|ГК Eqvanta (ранее Быстроденьги)
|1 670,7
|1 173,5
|42
|6
|4
|ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))
|1 604,2
|1 278,0
|26
|7
|9
|Е заем
|1 387,9
|702,3
|98
|8
|12
|КредитехРус
|1 155,0
|488,7
|136
|9
|6
|ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки)
|1 045,5
|785,2
|33
|10
|48
|Столичный Залоговый Дом (CarMoney)
|946,0
|115,5
|719
|11
|23
|Займер
|824,0
|302,8
|172
|12
|13
|Лига Денег
|768,5
|480,4
|60
|13
|11
|СРОЧНОДЕНЬГИ
|758,6
|579,8
|31
|14
|10
|МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства»
|750,7
|654,6
|15
|15
|36
|НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»
|732,5
|223,2
|228
Топ-15 МФО по объёму выданных микрозаймов за 1 полугодие 2017 года
|Место в рэнкинге (1 пол 2017 г.)
|Место в рэнкинге (1 пол. 2016 г.)
|Наименование МФО
|Объем выдачи
|Темп прироста за 1 пол. 2017 г. / 1 пол. 2016 г., %
|За 1 пол. 2017 г., млн руб.
|За 1 пол. 2016 г., млн руб.
|1
|1
|ОТП Финанс
|17 374,3
|9 963,8
|74
|2
|2
|ГК Eqvanta (ранее Быстроденьги)
|5 908,7
|4 959,2
|19
|3
|3
|МигКредит
|2 730,1
|1 651,3
|65
|4
|7
|ГК MoneyMan
|2 190,9
|777,9
|182
|5
|4
|ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))
|1 825,5
|1 446,6
|26
|6
|5
|СРОЧНОДЕНЬГИ
|1 536,2
|1 351,4
|14
|7
|9
|Займер
|1 445,9
|626,9
|131
|8
|6
|Е заем
|1 302,5
|1 211,2
|8
|9
|8
|КредитехРус
|1 299,1
|671,7
|93
|10
|37
|Столичный Залоговый Дом (CarMoney)
|1 024,2
|125,3
|717
|11
|10
|Саммит (Центр Займов)
|852,6
|611,2
|40
|12
|17
|Webbankir
|797,2
|339,5
|135
|13
|24
|Инвест-проект (БМ-Инвест)
|622,8
|219,9
|183
|14
|16
|Лига Денег
|553,9
|362,9
|53
|15
|14
|Честное Слово
|544,6
|426,2
|28
Источник: Эксперт РА