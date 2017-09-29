ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело итоги исследования российского рынка микрофинансирования по результатам 1 полугодия 2017 года. По оценкам RAEX (Эксперт РА), совокупный портфель микрозаймов с начала года по 01.07.2017 вырос на 17% (против 13% годом ранее) и составил 103 млрд рублей. Благодаря дальнейшей экспансии «банковских» МФО, демпингу отдельных компаний и сокращению объёма цессий, рынок микрофинансирования по итогам 2017 года может вырасти на четверть, достигнув 120 млрд рублей. Однако в последующие годы темпы прироста рынка будут ограничены ужесточением регулятивных требований, что уже привело к заметному разделению краткосрочных стратегий МФО. Кроме того, снижение маржи вследствие роста регулятивных издержек и введения требований СРО к управлению рисками окажет сильнейшее давление на рентабельность отрасли. В результате с рынка к середине 2018 года уйдет не менее 800 компаний из действующих 2 295 на 01.09.2017, что приведет к дальнейшему росту концентрации на 100 крупнейших МФО.

В обзоре по итогам 1 полугодия 2017 года участвовали 68 микрофинансовых организаций. По оценкам агентства, данные МФО составляют около 60% рынка микрозаймов по объёму портфеля и не менее 45% по объёму выдач.

Топ-15 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2017 (с учётом просроченной задолженности)

Место в рэнкинге на 01.07.2017 Место в рэнкинге на 01.07.2016 Наименование МФО Размер портфеля Темп прироста за 12 мес., % На 01.07.2017, млн руб. На 01.07.2016, млн руб. 1 1 ОТП Финанс 24 265,9 10 000,9 143 2 2 Домашние Деньги 7 760,5 6 802,1 14 3 3 МигКредит 3 833,4 2 103,1 82 4 8 ГК MoneyMan 1 715,9 703,2 144 5 5 ГК Eqvanta (ранее Быстроденьги) 1 670,7 1 173,5 42 6 4 ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) 1 604,2 1 278,0 26 7 9 Е заем 1 387,9 702,3 98 8 12 КредитехРус 1 155,0 488,7 136 9 6 ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) 1 045,5 785,2 33 10 48 Столичный Залоговый Дом (CarMoney) 946,0 115,5 719 11 23 Займер 824,0 302,8 172 12 13 Лига Денег 768,5 480,4 60 13 11 СРОЧНОДЕНЬГИ 758,6 579,8 31 14 10 МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства» 750,7 654,6 15 15 36 НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 732,5 223,2 228

Топ-15 МФО по объёму выданных микрозаймов за 1 полугодие 2017 года