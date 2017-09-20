ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МТС Банк получил международную награду платежной системы Visa - Chargeback Effectiveness, по итогам премии Visa Global Service Quality Performance Award 2016. Награда присуждена за эффективную работу по обращениям клиентов в связи с опротестованием операций по банковским картам международной платёжной системы Visa.

"Работа с обращениями клиентов – одна из приоритетных задач, которую ежедневно решает вся команда МТС Банка. Полученная награда – подтверждение высокой оценки компанией Visa выстроенной МТС Банком работы с претензиями клиентов, их обработки согласно правилам и процедурам ведения претензионной работы международной платёжной системы и уровня возмещения клиентам неправильно списанных денежных средств", - сказал заместитель Председателя Правления, руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов.

Премия Visa Global Service Quality Performance Award учреждена в 1992 году. Visa награждает финансовые учреждения и процессинговые компании по всему миру за высокое качество услуг, предоставляемых держателям карт Visa и торгово-сервисным предприятиям.