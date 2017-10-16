Малый бизнес получит привилегии за каждого приглашённого в Бинбанк партнёра
16.10.2017, 14:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бинбанк подарит представителям малого и среднего бизнеса три месяца расчётно-кассового обслуживания за каждого партнера, приглашённого в банк.
Бесплатное обслуживание по бизнес-пакету РКО будет предоставлено в месяц, следующий за месяцем открытия счета партнёру. Такая возможность доступна клиентам в рамках акции «Счет партнёру».
Аналогичные привилегии по РКО получит и партнер, открывший расчётный счёт по приглашению клиента Бинбанка. Кроме того, клиенты Бинбанка, участвующие в акции, получат бесплатный выпуск и годовое обслуживание корпоративной карты, которая позволяет оплачивать представительские, командировочные и хозяйственные расходы.
Бесплатное обслуживание по бизнес-пакету РКО будет предоставлено в месяц, следующий за месяцем открытия счета партнёру. Такая возможность доступна клиентам в рамках акции «Счет партнёру».
Аналогичные привилегии по РКО получит и партнер, открывший расчётный счёт по приглашению клиента Бинбанка. Кроме того, клиенты Бинбанка, участвующие в акции, получат бесплатный выпуск и годовое обслуживание корпоративной карты, которая позволяет оплачивать представительские, командировочные и хозяйственные расходы.
Источник: Бинбанк