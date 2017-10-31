ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов Альфа-Банка в национальной валюте, а также рейтинг старших необеспеченных долговых обязательств в иностранной и национальных валютах с Ba2 до Ba1. Кроме того, агентство подтвердило долгосрочный рейтинг Банка в иностранной валюте на уровне Ba2, что ограничивается суверенным рейтингом России в иностранной валюте. Прогноз по присвоенным рейтингам стабильный.

Данное рейтинговое действие связано с переоценкой уровня государственной поддержки, в связи с измененным подходом Центрального Банка к системно-значимым банкам, что теперь даёт дополнительный нотч к базовой оценке кредитоспособности Альфа-Банка и увеличивает итоговый рейтинг на одну ступень. Базовая оценка кредитоспособности подтверждена на уровне ba2, что отражает мнение агентства о высоких показателях платёжеспособности и ликвидности Альфа-Банка. Агентство ожидает, что текущая бизнес-модель банка будет оставаться устойчивой, и банк продолжит демонстрировать высокие показатели прибыльности.

По итогам первого полугодия 2017 года агентство отмечает улучшение качества активов: доля проблемных кредитов снизилась до 9,2% с пикового уровня в 12,7% на конец 2015 года благодаря успешной работе Банка с проблемной задолженностью. Снижение стоимости риска и сокращение расходов фондирования позволили банку существенно улучшить показатели прибыльности — рентабельность активов за 2016 год составила 1,5% и достигла 2,2% в годовом выражении по итогам первого полугодия 2017 года. Агентство также отмечает высокий уровень достаточности капитала и сильные показатели ликвидности, поддерживаемые постоянно растущей депозитной базой, а также существенной подушкой ликвидности — доля ликвидных активов Альфа-Банка в составляет 28% от общих активов.