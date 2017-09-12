Отозван без подтверждения рейтинг компании "Газпромбанк-Инвест"
12.09.2017, 18:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности холдинговой компании "Газпромбанк-Инвест". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи окончанием срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности холдинговым компаниям.
ООО "Газпромбанк-Инвест" возглавляет холдинг, осуществляющий реализацию проектов в области недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Архангельской, Ярославской и Тверской областях. Объём активов ООО "Газпромбанк-Инвест" по данным консолидированной отчётности МСФО по состоянию на 31.12.2016 составил 21,2 млрд руб., капитал - 4,4 млрд. руб., выручка компании за 2016 год достигла 8,6 млрд руб., чистая прибыль до уменьшения доли неконтролирующих участников - 774,7 млн руб.
Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи окончанием срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности холдинговым компаниям.
ООО "Газпромбанк-Инвест" возглавляет холдинг, осуществляющий реализацию проектов в области недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Архангельской, Ярославской и Тверской областях. Объём активов ООО "Газпромбанк-Инвест" по данным консолидированной отчётности МСФО по состоянию на 31.12.2016 составил 21,2 млрд руб., капитал - 4,4 млрд. руб., выручка компании за 2016 год достигла 8,6 млрд руб., чистая прибыль до уменьшения доли неконтролирующих участников - 774,7 млн руб.
Источник: Эксперт РА