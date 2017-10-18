ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Промсвязьбанк увеличил время на совершение платежей в интернет-банке и мобильном банке для клиентов малого и среднего бизнеса с программами обслуживания «Бизнес без лишних комиссий» и «ПСБ Бизнес Старт». Время исполнения распоряжений на внешний перевод продлено до 21:00 по московскому времени. Новая опция будет доступна в рамках программы расчётно-кассового обслуживания по платежам на сумму до 500 тыс. руб.

«Улучшения условий для микробизнеса является одной из наших наиболее приоритетных задач. Важно, чтобы предприниматели не были ограничены во времени и могли производить взаиморасчеты в комфортном режиме», – прокомментировал И. Воловик, директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса.