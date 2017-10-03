RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности РосЕвроБанку
03.10.2017, 22:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности РосЕвроБанку на уровне ruА. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены поддержание умеренно высоких показателей достаточности капитала (на 01.09.2017 Н1.0=14,8%; Н1.1=Н1.2=11,2%) и хорошего запаса ликвидности (на 01.09.2017 покрытие привлечённых средств ликвидными активами (Лат) составило около 51%) при консервативно высоком уровне резервирования кредитов. Агентство положительно оценивает широкое применение банком дифференцированных ставок резервирования внутри категорий качества ссуд (на 01.09.2017 дельта между расчётным и минимально возможным коэффициентами резервирования по ссудам, установленными 590-П, составила 5,9%). Агентство отмечает, что низкая стоимость фондирования позволила банку сформировать базу высококлассных заёмщиков (в частности, государственных и стратегических предприятий) и при этом сохранить высокие показатели доходности и привлекательность для собственников и потенциальных инвесторов (банк регулярно распределяет около 20% полученной прибыли). Так, по данным РСБУ, за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 ROE по прибыли после налогообложения составила 17,1%; ROA=2,9%; чистая процентная маржа - 6,4%; по данным МСФО за 1пг2017, ROE=18,0%; ROA=3,3% в годовом выражении. Поддержку рейтингу оказывает невысокая доля ссуд III-V категорий качества и высокая отраслевая диверсификация корпоративного кредитного портфеля (по данным МСФО на 01.07.2017, на крупнейшую отрасль приходится не более 20% корпоративных кредитов), а также низкая концентрация ресурсной базы на кредиторах. Также позитивное влияние на рейтинг оказывает приемлемая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски без учёта объектов, имеющих высокие кредитные рейтинги, к чистым активам составили менее 30% на 01.09.2017), доступ к значительному объёму источников дополнительной ликвидности за счёт наличия портфеля высоколиквидных ценных бумаг.
Давление на рейтинговую оценку оказывает высокая доля средств до востребования в структуре ресурсной базы (на расчётные счета ЮЛ приходится более половины привлечённых средств на 01.09.2017) при значительной доле корпоративных кредитов срочностью свыше года. Однако стоит отметить, что динамика привлечённых средств банка стабильна (в 2017 году максимальный чистый отток по счетам ЮЛ составил 3,7% в феврале). Также агентство отмечает низкую долю ссуд ЮЛ и ИП, обеспеченных залогом недвижимости (на 01.07.2017 около 21%), вследствие высокой доли государственных предприятий в кредитном портфеле и нестабильную динамику объёма высоколиквидных активов (Лам) в 2017 году (на 01.07.2017 покрытие привлечённых средств высоколиквидными активами опускалось до 7,4%; на 01.09.2017 данный показатель составил 18,5%). При этом показатель покрытия привлечённых средств ликвидными активами (Лат) в период с 01.07.2016 по 01.07.2017 был стабильно высоким и не опускался ниже 44%. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает рост открытой валютной позиции по доллару до 5,6% на 01.09.2017 против 3,9% в среднем на отчётные даты 2016 года и наличие нескольких крупных кредитов, номинированных в иностранной валюте, заёмщикам, не имеющим существенной валютной выручки. При этом доля таких клиентов в корпоративном кредитном портфеле банка не превышает 5%.
АКБ "РосЕвроБанк" (АО) (г. Москва, рег. номер 3137) - универсальный банк, специализирующийся на корпоративном кредитовании, расчётно-кассовом обслуживании ЮЛ и выдаче гарантий. Головной офис находится в г. Москве. На 01.09.2017 размер чистых активов банка по РСБУ составил 174,2 млрд руб. (45-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 33,4 млрд руб., прибыль после налогообложения за 8 месяцев 2017 года - 3,7 млрд руб.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены поддержание умеренно высоких показателей достаточности капитала (на 01.09.2017 Н1.0=14,8%; Н1.1=Н1.2=11,2%) и хорошего запаса ликвидности (на 01.09.2017 покрытие привлечённых средств ликвидными активами (Лат) составило около 51%) при консервативно высоком уровне резервирования кредитов. Агентство положительно оценивает широкое применение банком дифференцированных ставок резервирования внутри категорий качества ссуд (на 01.09.2017 дельта между расчётным и минимально возможным коэффициентами резервирования по ссудам, установленными 590-П, составила 5,9%). Агентство отмечает, что низкая стоимость фондирования позволила банку сформировать базу высококлассных заёмщиков (в частности, государственных и стратегических предприятий) и при этом сохранить высокие показатели доходности и привлекательность для собственников и потенциальных инвесторов (банк регулярно распределяет около 20% полученной прибыли). Так, по данным РСБУ, за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 ROE по прибыли после налогообложения составила 17,1%; ROA=2,9%; чистая процентная маржа - 6,4%; по данным МСФО за 1пг2017, ROE=18,0%; ROA=3,3% в годовом выражении. Поддержку рейтингу оказывает невысокая доля ссуд III-V категорий качества и высокая отраслевая диверсификация корпоративного кредитного портфеля (по данным МСФО на 01.07.2017, на крупнейшую отрасль приходится не более 20% корпоративных кредитов), а также низкая концентрация ресурсной базы на кредиторах. Также позитивное влияние на рейтинг оказывает приемлемая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски без учёта объектов, имеющих высокие кредитные рейтинги, к чистым активам составили менее 30% на 01.09.2017), доступ к значительному объёму источников дополнительной ликвидности за счёт наличия портфеля высоколиквидных ценных бумаг.
Давление на рейтинговую оценку оказывает высокая доля средств до востребования в структуре ресурсной базы (на расчётные счета ЮЛ приходится более половины привлечённых средств на 01.09.2017) при значительной доле корпоративных кредитов срочностью свыше года. Однако стоит отметить, что динамика привлечённых средств банка стабильна (в 2017 году максимальный чистый отток по счетам ЮЛ составил 3,7% в феврале). Также агентство отмечает низкую долю ссуд ЮЛ и ИП, обеспеченных залогом недвижимости (на 01.07.2017 около 21%), вследствие высокой доли государственных предприятий в кредитном портфеле и нестабильную динамику объёма высоколиквидных активов (Лам) в 2017 году (на 01.07.2017 покрытие привлечённых средств высоколиквидными активами опускалось до 7,4%; на 01.09.2017 данный показатель составил 18,5%). При этом показатель покрытия привлечённых средств ликвидными активами (Лат) в период с 01.07.2016 по 01.07.2017 был стабильно высоким и не опускался ниже 44%. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает рост открытой валютной позиции по доллару до 5,6% на 01.09.2017 против 3,9% в среднем на отчётные даты 2016 года и наличие нескольких крупных кредитов, номинированных в иностранной валюте, заёмщикам, не имеющим существенной валютной выручки. При этом доля таких клиентов в корпоративном кредитном портфеле банка не превышает 5%.
АКБ "РосЕвроБанк" (АО) (г. Москва, рег. номер 3137) - универсальный банк, специализирующийся на корпоративном кредитовании, расчётно-кассовом обслуживании ЮЛ и выдаче гарантий. Головной офис находится в г. Москве. На 01.09.2017 размер чистых активов банка по РСБУ составил 174,2 млрд руб. (45-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 33,4 млрд руб., прибыль после налогообложения за 8 месяцев 2017 года - 3,7 млрд руб.
Источник: Эксперт РА