RAEX обновило кредитный рейтинг ПАО "Проминвестбанк"
13.11.2017, 21:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 13 ноября 2017 года на заседании рейтингового комитета РА "Эксперт-Рейтинг" было принято решение обновить долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "Проминвестбанк" (код ЕГРПОУ 00039002) на уровне uaАА+ по национальной украинской шкале. Обновляя кредитный рейтинг Банка, Агентство руководствовалось итогами работы Банка за 9 месяцев 2017 года, регулярной и особой информацией Банка как эмитента, а также результатами анализа отдельных форм статистической отчётности Банка за январь-октябрь 2017 года.
Загрузить файл обновления рейтинга со статистическими приложениями
Капитал и адекватность капитала
По состоянию на 01.11.2017 регулятивный капитал Банка (Н1) составлял 3,99 млрд. грн. В целом, с января 2017 года по начало ноября 2017 года Н1 Банка сократился на 21,23%. Н1 Банка повысился после его докапитализации 30.06.2017 года (в момент докапитализации регулятивный капитал вырос с 1,47 млрд. грн. до 11,536 млрд. грн.). Повышение регулятивного капитала было связано с плановой докапитализацией Банка. На протяжении июля-октября 2017 года регулятивный капитал Банка поступательно снижался. Выявленные тенденции нашли своё отражение в динамике норматива адекватности регулятивного капитала Банка (Н2).
С августа 2016 года и вплоть до 01 февраля 2017 года включительно норматив Н2 Банка значительно превышал граничное значение, установленное НБУ. При этом за период со второй половины февраля по июнь 2017 года данный норматив колебался в диапазоне от 5,03 до 6,63%.
После роста Н2 Банка с 5,67% (21.06.2017) до 30,68% (03.07.2017), данный норматив показывал тенденцию к плавному снижению. По состоянию на 01.11.2017 Н2 Банка достиг отметки 15,2%, практически уровнявшись со средним значением Н2 по банковской системе на начало октября.
Таким образом на начало ноября, несмотря на снижение Н1 и Н2 после докапитализации, ПАО "Проминвестбанк" был по-прежнему очень хорошо обеспечен регулятивным капиталом.
Структура и качество активов
За последние 4 квартала доля кредитов в активах Банка и доля валютных кредитов в кредитном портфеле Банка демонстрировали поступательное снижение. По состоянию на 01.10.2017, исходя из данных НБУ, доля кредитов в активах Банка оценивалась Агентством в 67,09%, а доля валютных кредитов в кредитном портфеле – в 78,57%.
За последние 18 кварталов уровень покрытия резервами брутто-кредитов и задолженности клиентов вырос с 15,65% до 65,66%. Наибольший прирост данного показателя произошёл во втором-четвёртом кварталах 2015 года, а также в первом полугодии 2017 года. Эта статистика по-прежнему отражает острые тенденции падения качества кредитных портфелей банков в банковской системе Украины и оказывает негативное давление на финансовый результат Банка из-за необходимости затрат на доформирование резервов.
По состоянию на 01.10.2017, по данным НБУ, 17,96% кредитов Банка юридическим лицам принадлежало к 1-6 классу должников, что соотносится с большим объёмом резервов, сформированных Банком на эту дату.
Агентство считает, что пиковый этап девальвации в Украине пройден, что будет способствовать снижению давления негативных тенденций на Банк при трансформации валютных рисков в кредитные из-за девальвационных процессов. Кроме того, значительная часть кредитного портфеля Банка уже покрыта резервами, что уменьшает вероятность дальнейшего ухудшения качества кредитного портфеля.
Ликвидность
За период с 05.08.2016 по 01.11.2017 норматив мгновенной ликвидности Банка (Н4) Банка колебался в диапазоне 25,43%-113,67%. По состоянию на 01.11.2017 Н4 Банка составлял 109,46%, что на 89,46 п.п. больше, чем минимально допустимое значение норматива, установленное НБУ.
За период с 05.08.2016 по 01.11.2017 норматив текущей ликвидности Банка (Н5) колебался в диапазоне 98,97%–198,03%. По состоянию на 01.11.2017 Н5 Банка составлял 118,7%, что на 78,7 п.п. больше, чем минимально допустимое значение норматива, установленное НБУ.
За период с 05.08.2016 по 01.11.2017 норматив краткосрочной ликвидности Банка колебался в диапазоне 68,5%-155,19%. По состоянию на 01.11.2017 Н6 Банка составлял 76,78%, что на 16,78 п.п. больше, чем минимально допустимое значение норматива, установленное НБУ.
Дополнительно Агентство обращает внимание на тот факт, что значения нормативов мгновенной, краткосрочной и текущей ликвидности на протяжении всего анализируемого периода были значительно больше граничных значений, установленных НБУ, также они периодически превышали средние значения этих нормативов по банковской системе.
Агентство также обращает внимание на кратковременное значительное увеличение запаса по нормативам мгновенной и текущей ликвидности после докапитализации Банка.
Обеспечение Банка ликвидностью на очень высоком уровне в сочетании с хорошим обеспечением регулятивным капиталом значительно снижает собственные кредитные риски Банка в обозримом будущем.
Доходность операций
В соответствии с данными, опубликованными Банком, первые девять месяцев 2017 года ПАО "Проминвестбанк" окончил с убытком 4,917 млрд. грн. Агентство напоминает, что основной размер убытка (в размере 4,5499 млрд. грн.) был получен Банком во втором квартале 2017 года. За третий квартал удалось сократить убыток Банка до 196,9 млн. грн.
Убыточная работа Банка была связана с необходимостью доформирования резервов по кредитному портфелю Банка. За 9 месяцев 2017 года резервы под обесценение кредитов Банка выросли на 4,780 млрд. грн.
Дополнительно Агентство обращает внимание, что Банк не потерял способность генерировать ключевые статьи доходов. В частности, 9 месяцев 2017 года Банк окончил с чистым процентным доходом 0,906 млрд. грн. и чистым комиссионным доходом 0,184 млрд. грн.
Прочие факторы
Проверка по Единому государственному реестру судебных решений показала, что в отношении ПАО "Проминвестбанк" нет судебных решений, которые бы оказывали значительное влияние на его устойчивость или результаты его работы. Вместе с тем, Банк как кредитор активно отстаивает свои права в судах Украины.
Агентство напоминает, что санкции, которые были введены украинскими властями по отношению к украинским банкам с участием в капитале российского правительства, по-прежнему вносят дополнительную напряжённость в украино-российские отношения. По мнению Агентства, напряжённость в российско-украинских отношениях может создавать риски для ПАО "Проминвестбанк", характер и природа которых не зависят от ПАО "Проминвестбанк", и которые не поддаются количественной оценке или анализу. Между тем, Агентство обращает внимание на тот факт, что акционер ПАО "Проминвестбанк" в конце июня 2017 года провёл докапитализацию Банка, тем самым значительно улучшив нормативы капитала Банка и оказав позитивное влияние на динамику его нормативов ликвидности. Данные тенденции были видны и по состоянию на начало ноября 2017 года.
Руководство ключевого акционера ПАО "Проминвестбанк" – Внешэкономбанк РФ – не раз озвучивало намерение продать свой дочерний банк в Украине. В то же время, пока сделка официально не анонсирована обеими сторонами (продавцом и покупателем) и не прошла все разрешительные этапы в НБУ, у РА "Эксперт-Рейтинг" нет поводов для ожиданий в отношении изменений рейтинга Банка в будущем. Агентство напоминает, что Внешэкономбанк РФ имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня по международной шкале от международного рейтингового агентства Fitch.
Обобщение
На момент обновления рейтинга ПАО "Проминвестбанк" исполнял свои обязательства перед клиентами и кредиторами в соответствии с собственными внутренними правилами и положениями, а также в соответствии с действующим законодательством.
На начало ноября 2017 года ПАО "Проминвестбанк":
был очень хорошо обеспечен регулятивным капиталом;
обладал очень высоким уровнем мгновенной и текущей ликвидности, а также высоким уровнем краткосрочной ликвидности;
Банку летом 2017 года была оказана поддержка (докапитализация) его основным акционером, которая позитивно отразилась на ключевых финансовых показателях Банка;
деятельность Банка оставалась убыточной, преимущественно из-за необходимости увеличения резервов по кредитному портфелю.
Перечисленные факторы сделали возможным обновление долгосрочного кредитного рейтинга Банка по национальной шкале на уровне uaAA+.
Загрузить файл обновления рейтинга со статистическими приложениями
Капитал и адекватность капитала
По состоянию на 01.11.2017 регулятивный капитал Банка (Н1) составлял 3,99 млрд. грн. В целом, с января 2017 года по начало ноября 2017 года Н1 Банка сократился на 21,23%. Н1 Банка повысился после его докапитализации 30.06.2017 года (в момент докапитализации регулятивный капитал вырос с 1,47 млрд. грн. до 11,536 млрд. грн.). Повышение регулятивного капитала было связано с плановой докапитализацией Банка. На протяжении июля-октября 2017 года регулятивный капитал Банка поступательно снижался. Выявленные тенденции нашли своё отражение в динамике норматива адекватности регулятивного капитала Банка (Н2).
С августа 2016 года и вплоть до 01 февраля 2017 года включительно норматив Н2 Банка значительно превышал граничное значение, установленное НБУ. При этом за период со второй половины февраля по июнь 2017 года данный норматив колебался в диапазоне от 5,03 до 6,63%.
После роста Н2 Банка с 5,67% (21.06.2017) до 30,68% (03.07.2017), данный норматив показывал тенденцию к плавному снижению. По состоянию на 01.11.2017 Н2 Банка достиг отметки 15,2%, практически уровнявшись со средним значением Н2 по банковской системе на начало октября.
Таким образом на начало ноября, несмотря на снижение Н1 и Н2 после докапитализации, ПАО "Проминвестбанк" был по-прежнему очень хорошо обеспечен регулятивным капиталом.
Структура и качество активов
За последние 4 квартала доля кредитов в активах Банка и доля валютных кредитов в кредитном портфеле Банка демонстрировали поступательное снижение. По состоянию на 01.10.2017, исходя из данных НБУ, доля кредитов в активах Банка оценивалась Агентством в 67,09%, а доля валютных кредитов в кредитном портфеле – в 78,57%.
За последние 18 кварталов уровень покрытия резервами брутто-кредитов и задолженности клиентов вырос с 15,65% до 65,66%. Наибольший прирост данного показателя произошёл во втором-четвёртом кварталах 2015 года, а также в первом полугодии 2017 года. Эта статистика по-прежнему отражает острые тенденции падения качества кредитных портфелей банков в банковской системе Украины и оказывает негативное давление на финансовый результат Банка из-за необходимости затрат на доформирование резервов.
По состоянию на 01.10.2017, по данным НБУ, 17,96% кредитов Банка юридическим лицам принадлежало к 1-6 классу должников, что соотносится с большим объёмом резервов, сформированных Банком на эту дату.
Агентство считает, что пиковый этап девальвации в Украине пройден, что будет способствовать снижению давления негативных тенденций на Банк при трансформации валютных рисков в кредитные из-за девальвационных процессов. Кроме того, значительная часть кредитного портфеля Банка уже покрыта резервами, что уменьшает вероятность дальнейшего ухудшения качества кредитного портфеля.
Ликвидность
За период с 05.08.2016 по 01.11.2017 норматив мгновенной ликвидности Банка (Н4) Банка колебался в диапазоне 25,43%-113,67%. По состоянию на 01.11.2017 Н4 Банка составлял 109,46%, что на 89,46 п.п. больше, чем минимально допустимое значение норматива, установленное НБУ.
За период с 05.08.2016 по 01.11.2017 норматив текущей ликвидности Банка (Н5) колебался в диапазоне 98,97%–198,03%. По состоянию на 01.11.2017 Н5 Банка составлял 118,7%, что на 78,7 п.п. больше, чем минимально допустимое значение норматива, установленное НБУ.
За период с 05.08.2016 по 01.11.2017 норматив краткосрочной ликвидности Банка колебался в диапазоне 68,5%-155,19%. По состоянию на 01.11.2017 Н6 Банка составлял 76,78%, что на 16,78 п.п. больше, чем минимально допустимое значение норматива, установленное НБУ.
Дополнительно Агентство обращает внимание на тот факт, что значения нормативов мгновенной, краткосрочной и текущей ликвидности на протяжении всего анализируемого периода были значительно больше граничных значений, установленных НБУ, также они периодически превышали средние значения этих нормативов по банковской системе.
Агентство также обращает внимание на кратковременное значительное увеличение запаса по нормативам мгновенной и текущей ликвидности после докапитализации Банка.
Обеспечение Банка ликвидностью на очень высоком уровне в сочетании с хорошим обеспечением регулятивным капиталом значительно снижает собственные кредитные риски Банка в обозримом будущем.
Доходность операций
В соответствии с данными, опубликованными Банком, первые девять месяцев 2017 года ПАО "Проминвестбанк" окончил с убытком 4,917 млрд. грн. Агентство напоминает, что основной размер убытка (в размере 4,5499 млрд. грн.) был получен Банком во втором квартале 2017 года. За третий квартал удалось сократить убыток Банка до 196,9 млн. грн.
Убыточная работа Банка была связана с необходимостью доформирования резервов по кредитному портфелю Банка. За 9 месяцев 2017 года резервы под обесценение кредитов Банка выросли на 4,780 млрд. грн.
Дополнительно Агентство обращает внимание, что Банк не потерял способность генерировать ключевые статьи доходов. В частности, 9 месяцев 2017 года Банк окончил с чистым процентным доходом 0,906 млрд. грн. и чистым комиссионным доходом 0,184 млрд. грн.
Прочие факторы
Проверка по Единому государственному реестру судебных решений показала, что в отношении ПАО "Проминвестбанк" нет судебных решений, которые бы оказывали значительное влияние на его устойчивость или результаты его работы. Вместе с тем, Банк как кредитор активно отстаивает свои права в судах Украины.
Агентство напоминает, что санкции, которые были введены украинскими властями по отношению к украинским банкам с участием в капитале российского правительства, по-прежнему вносят дополнительную напряжённость в украино-российские отношения. По мнению Агентства, напряжённость в российско-украинских отношениях может создавать риски для ПАО "Проминвестбанк", характер и природа которых не зависят от ПАО "Проминвестбанк", и которые не поддаются количественной оценке или анализу. Между тем, Агентство обращает внимание на тот факт, что акционер ПАО "Проминвестбанк" в конце июня 2017 года провёл докапитализацию Банка, тем самым значительно улучшив нормативы капитала Банка и оказав позитивное влияние на динамику его нормативов ликвидности. Данные тенденции были видны и по состоянию на начало ноября 2017 года.
Руководство ключевого акционера ПАО "Проминвестбанк" – Внешэкономбанк РФ – не раз озвучивало намерение продать свой дочерний банк в Украине. В то же время, пока сделка официально не анонсирована обеими сторонами (продавцом и покупателем) и не прошла все разрешительные этапы в НБУ, у РА "Эксперт-Рейтинг" нет поводов для ожиданий в отношении изменений рейтинга Банка в будущем. Агентство напоминает, что Внешэкономбанк РФ имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня по международной шкале от международного рейтингового агентства Fitch.
Обобщение
На момент обновления рейтинга ПАО "Проминвестбанк" исполнял свои обязательства перед клиентами и кредиторами в соответствии с собственными внутренними правилами и положениями, а также в соответствии с действующим законодательством.
На начало ноября 2017 года ПАО "Проминвестбанк":
был очень хорошо обеспечен регулятивным капиталом;
обладал очень высоким уровнем мгновенной и текущей ликвидности, а также высоким уровнем краткосрочной ликвидности;
Банку летом 2017 года была оказана поддержка (докапитализация) его основным акционером, которая позитивно отразилась на ключевых финансовых показателях Банка;
деятельность Банка оставалась убыточной, преимущественно из-за необходимости увеличения резервов по кредитному портфелю.
Перечисленные факторы сделали возможным обновление долгосрочного кредитного рейтинга Банка по национальной шкале на уровне uaAA+.
Источник: Эксперт РА