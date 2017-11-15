Samsung и Сбербанк России объявили о сотрудничестве с целью развития банковских технологий
15.11.2017, 19:11
OREANDA-NEWS. Samsung Electronics и Сбербанк России подписали меморандум о сотрудничестве.
Сотрудничество компаний предусматривает совместную работу в следующих областях: корпоративные мобильные устройства, виртуальная реальность, решения в области защиты корпоративной информации и персональных данных, биометрия, проекты, связанные с обучением сотрудников и развитием банковских продуктов. Кроме того, компании планируют проводить регулярные совместные инновационные и технические семинары для сотрудников и клиентов Банка.
Samsung также будет принимать участие в программах лояльности Сбербанка, включая "День семьи" и проект "ДРУГ". Samsung предоставит не только специальные условия на устройства для сотрудников Банка, но и уникальные мобильные решения.
"Стратегическое партнёрство с Samsung даст нам доступ к самым передовым технологиям в ряде перспективных направлений. В сочетании с глубокой экспертизой Сбербанка в финансовых технологиях это соглашение позволит нам воплотить в реальность многие инновационные проекты. Кроме того, мы активно работаем над эффективностью наших внутренних процессов, и мы ожидаем синергетического эффекта от наших собственных разработок и технологий Samsung", - отметил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб.
"Мы уверены, что партнёрство Samsung и Сбербанка будет успешным. Сбербанк известен как один из самых технологичных банков России, активно использующий новейшие решения, для повышения собственной эффективности и предоставления лучшего современного сервиса для клиентов. Благодаря экспертизе Samsung в области цифровых технологий, Сбербанк сможет укрепить свои позиции в звании самого инновационного банка страны", - комментирует Александр Краснов, Директор по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronics.
Сотрудничество компаний предусматривает совместную работу в следующих областях: корпоративные мобильные устройства, виртуальная реальность, решения в области защиты корпоративной информации и персональных данных, биометрия, проекты, связанные с обучением сотрудников и развитием банковских продуктов. Кроме того, компании планируют проводить регулярные совместные инновационные и технические семинары для сотрудников и клиентов Банка.
Samsung также будет принимать участие в программах лояльности Сбербанка, включая "День семьи" и проект "ДРУГ". Samsung предоставит не только специальные условия на устройства для сотрудников Банка, но и уникальные мобильные решения.
"Стратегическое партнёрство с Samsung даст нам доступ к самым передовым технологиям в ряде перспективных направлений. В сочетании с глубокой экспертизой Сбербанка в финансовых технологиях это соглашение позволит нам воплотить в реальность многие инновационные проекты. Кроме того, мы активно работаем над эффективностью наших внутренних процессов, и мы ожидаем синергетического эффекта от наших собственных разработок и технологий Samsung", - отметил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб.
"Мы уверены, что партнёрство Samsung и Сбербанка будет успешным. Сбербанк известен как один из самых технологичных банков России, активно использующий новейшие решения, для повышения собственной эффективности и предоставления лучшего современного сервиса для клиентов. Благодаря экспертизе Samsung в области цифровых технологий, Сбербанк сможет укрепить свои позиции в звании самого инновационного банка страны", - комментирует Александр Краснов, Директор по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronics.
Источник: Сбербанк