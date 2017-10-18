ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Несколько десятков пользователей сервиса уборки от компании Qlean, являющихся клиентами Сбербанка, получат возможность протестировать инновационный продукт «Кнопка Сбербанка». С его помощью можно будет быстро и удобно заказать и оплатить уборку.

Нажав на кнопку, клиент создаёт предварительный заказ, после чего ему перезванивают из компании Qlean и вносят дополнительные данные для финализации заказа.

«Кнопка Сбербанка» относится к сегменту интернета вещей и представляет собой интерактивный микрокомпьютер, который передаёт информацию о действиях пользователя по Wi-Fi-каналу. Она легко подключается к сети Wi-Fi дома или в офисе и обеспечивает более 500 нажатий без подзарядки.

Разработкой сервиса, доработкой и настройкой продукта занимаются Центр технологических инноваций Сбербанка и Сбербанк-Технологии.

«Развитие интернета вещей открывает новые возможности в обслуживании наших клиентов, — отметила начальник Центра технологических инноваций Сбербанка Екатерина Фроловичева. — Использование этой технологии позволяет повысить уровень сервиса и максимально упростить для клиента процессы заказа и оплаты услуги. Реализуя проект с компанией Qlean, Сбербанк продолжает создавать цифровую экосистему, направленную на максимально широкое удовлетворение потребностей клиента».

Пилот планируется завершить в январе 2018 года. По его итогам будет принято решение о дальнейшем развитии «Кнопки Сбербанка».

Qlean.ru — крупнейшая в России компания по заказу уборки частных квартир, с помощью которой осуществляется порядка 1000 уборок в день. К системе Qlean подключены порядка 1000 клинеров. Компания входит в ТОП-100 стартапов России по версии Russian Beyond The Headlines.