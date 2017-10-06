Сбербанк переходит на электронное взаимодействие с госорганами
06.10.2017, 12:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительством Российской Федерации были поддержаны предложения ПАО Сбербанк по переходу на электронное взаимодействие банков с государственными органами. Принятые по поручению первого вице-премьера И.И. Шувалова поправки в Распоряжение Правительства №1471-р открывают доступ банкам к 20 новым видам документов и сведений о физических и юридических лицах с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
«Речь идёт о налоговой отчётности, учредительных документах из Налоговой службы, сведениях о недвижимости из Росреестра, бухгалтерской отчётности из Росстата. Это позволит клиентам банка уже в следующем году не запрашивать бумажные документы у государственных органов, для того чтобы открыть счёт в банке, получить кредит. Банки будут получать документы напрямую от государственных органов, при этом сведения, содержащие персональные данные, будут предоставляться в банк с согласия клиента. Это большой шаг к быстрому безбумажному кредитованию бизнеса», — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.
«Речь идёт о налоговой отчётности, учредительных документах из Налоговой службы, сведениях о недвижимости из Росреестра, бухгалтерской отчётности из Росстата. Это позволит клиентам банка уже в следующем году не запрашивать бумажные документы у государственных органов, для того чтобы открыть счёт в банке, получить кредит. Банки будут получать документы напрямую от государственных органов, при этом сведения, содержащие персональные данные, будут предоставляться в банк с согласия клиента. Это большой шаг к быстрому безбумажному кредитованию бизнеса», — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.
Источник: Сбербанк