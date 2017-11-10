ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк впервые получил международную премию Loyalty360 Customer Awards уровня "Платина" в категории Organizational Commitment за продвижение клиентоцентричной модели бизнеса как части корпоративной культуры. Сбербанк опередил в этой номинации Dell Technologies и Hampton by Hilton.

Награждение прошло в рамках конференции Customer Expo 2017, состоявшейся в Нэшвилле (США) и организованной при поддержке крупнейшей в мире ассоциации лояльности Loyalty360. Это одно из главных событий года в сфере управления отношениями с клиентами, которое объединяет ведущие мировые компании, работающие в сфере клиентского сервиса. На конференции были представлены такие мировые бренды, как ExxonMobil, Domino's, Sony Pictures Entertainment, Stellar Loyalty, Dell Technologies, Choice Hotels, Nissan & Infiniti, MGM Resorts International. Победители в номинациях "Бронза", "Серебро", "Золото" и "Платина" определялись с помощью голосования после выступления всех участников.