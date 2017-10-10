Сбербанк помог предпринимателям России и Китая наладить деловые связи
10.10.2017, 15:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Семь российских и китайских компаний провели переговоры о сотрудничестве на площадке Сбербанка. Предприятия, сотрудники которых участвовали во встрече, специализируются на добыче и переработке продуктов водного промысла, производстве и продаже продуктов питания, кондитерских изделий, логистических услугах, производстве упаковки. Во Владивостоке потенциальным партнерам важно было встретиться для того, чтобы обсудить дальнейшие пути развития и сотрудничества.
«Переговоры Сбербанк организовал совместно с Банком Харбина. Это первый шаг в практической реализации мероприятий Российско-Китайского финансового совета, направленных на развитие внешнеторговых отношений Российский Федерации и Китая. Мы надеемся, что такое сотрудничество также поможет нарастить объёмы расчётов в национальных валютах между нашими странами», - отметил директор управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Роман Балашов.
По словам представителей компаний-участников встречи, по её итогам они получили хороший стимул к продолжению сотрудничества. В ближайшее время предприниматели планируют на практике развивать налаженные бизнес-связи.
Следующую двустороннюю встречу предприниматели планируют провести на территории Китая.
«Переговоры Сбербанк организовал совместно с Банком Харбина. Это первый шаг в практической реализации мероприятий Российско-Китайского финансового совета, направленных на развитие внешнеторговых отношений Российский Федерации и Китая. Мы надеемся, что такое сотрудничество также поможет нарастить объёмы расчётов в национальных валютах между нашими странами», - отметил директор управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Роман Балашов.
По словам представителей компаний-участников встречи, по её итогам они получили хороший стимул к продолжению сотрудничества. В ближайшее время предприниматели планируют на практике развивать налаженные бизнес-связи.
Следующую двустороннюю встречу предприниматели планируют провести на территории Китая.
Источник: Сбербанк