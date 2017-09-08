ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк выпустил 10 млн карт МИР. Среди клиентов, получающих карты, - сотрудники бюджетных учреждений, пенсионеры и клиенты, открывающие карты для личного использования.

Сбербанк предоставляет возможность расплатиться картой МИР во всей своей платёжной инфраструктуре, она представлена почти 1,2 млн pos-терминалами в 800 тысячах торгово-сервисных предприятиях по всей России и более чем в 24 тысячах интернет-магазинов. Используя карты МИР Сбербанка, можно получить любые доступные услуги во всех 77 тысячах устройствах самообслуживания Сбербанка и более чем в 14 тысячах отделений. Для держателей карт МИР Сбербанка доступен весь функционал интернет-банка Сбербанк-Онлайн, как в веб-версии, так и в приложении, а также Мобильного банка - популярного сервиса по переводу денег с помощью смс.

Оплата картами МИР Сбербанка в интернете осуществляется по безопасной технологии MirAccept, она предполагает подтверждение покупки с помощью одноразового пароля, который клиент получает по СМС. Помимо этого, Сбербанк реализовал технологию MirAccept в своем интернет-эквайринге – это позволяет держателям карты МИР любого банка безопасно расплачиваться в интернет-магазинах, для которых Сбербанк реализовал платёжный функционал.