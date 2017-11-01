ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внешэкономбанк и Экспортно-импортный банк Китая (The Export – Import Bank of China) подписали в Пекине рамочное кредитное соглашение в юанях на сумму до 3 млрд долларов США.

Церемония подписания состоялась в присутствии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и Премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна (Li Keqiang). Со стороны Внешэкономбанка документ подписал председатель Сергей Горьков, со стороны Эксимбанка Китая - руководитель Ху Сяолянь (Hu Xiaolian).

Соглашение предусматривает предоставление долгосрочных кредитных ресурсов для финансирования инфраструктурных, высокотехнологичных, наукоёмких и инновационных проектов, реализуемых на территории России, в том числе в контексте сопряжения интеграционных инициатив ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс, один путь».

«ВЭБ давно и плодотворно сотрудничает с китайским банком EXIM. Подписанное сегодня соглашение будет способствовать увеличению объемов высокотехнологичного и торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем», - сказал Сергей Горьков по итогам церемонии.

Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк Китая) основан в 1994 году, подчинён Госсовету КНР, является государственным банком, всем капиталом которого владеет правительство Китая. Головной офис находится в Пекине.