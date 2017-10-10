ВЭБ поддержит импортозамещение в газовой промышленности
10.10.2017, 11:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ВЭБ, Роскосмос и Газпром подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере импортозамещения и производства оборудования для газовой отрасли. Подписи под документом поставили Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления Дмитрий Курдюков, исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации Роскосмоса Антон Жиганов, заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов. Подписание состоялось в рамках VII Петербургского международного газового форума.
В рамках сотрудничества Роскосмос разработает и изготовит для Газпрома опытные образцы оборудования для добычи углеводородов на суше и шельфе, компрессорного, насосного, теплообменного, энергетического оборудования, запасных частей для газоперекачивающих агрегатов, оборудования для производства сжиженного природного газа.
В рамках сотрудничества Роскосмос разработает и изготовит для Газпрома опытные образцы оборудования для добычи углеводородов на суше и шельфе, компрессорного, насосного, теплообменного, энергетического оборудования, запасных частей для газоперекачивающих агрегатов, оборудования для производства сжиженного природного газа.
Источник: ВЭБ