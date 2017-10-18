ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе форума «Открытые инновации» Внешэкономбанк и ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» заключили соглашение о сотрудничестве.

Со стороны Банка документ подписал Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления Дмитрий Курдюков, со стороны института – директор Юрий Зубов.

Стороны определили следующие приоритетные направления сотрудничества:

разработка и проведение образовательных программ для подготовки специалистов в области технологии распределенных реестров на базе Центра компетенций блокчейн ВЭБ;

разработка и реализация совместных кросс-индустриальных пилотных проектов на базе технологии распределенных реестров (блокчейн), в которых ФИПС принимает участие в качестве эксперта, проектировщика;

проведение регулярных совместных рабочих встреч на территории Центра компетенций блокчейн в рамках сотрудничества по развитию технологии блокчейн;

организация совместных конференций, образовательных мероприятий, хакатонов, чемпионатов, конкурсных отборов проектных решений на основе технологии блокчейн, в том числе для реализации проектов на базе распределенных реестров.

Юрий Зубов отметил, что «в рамках соглашения ФИПС осуществляет экспертно-аналитическую поддержку программ Центра блокчейн компетенций ВЭБ и подготовит глобальный патентно-аналитический срез по технологии распределенных реестров с целью предоставления всем заинтересованным партнерам наиболее актуальной информации в данной сфере. Кроме того, качественная аналитика будет переработана и для программ популяризации государственных услуг с применением технологий блокчейн для сотрудников государственных учреждений и граждан.

Кроме того, Институт готов провести мероприятия по патентно-аналитической проработке такой важной отрасли как квантовые технологии, понимая критическую важность данной сферы для научно-технологического развития России».

«Мы уже сотрудничаем с Институтом в реализации прикладных исследований в области применения блокчейн технологий и разработок в области компьютерных наук. В настоящее время мы обсуждаем совместный пилотный проект, который будет касаться создания на основе технологии блокчейн единой базы объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации. Внедрение технологии «умных контрактов» позволит получить достоверную и полную информацию о реальном потенциале научных разработок в России, сделать её прозрачной и доступной для заинтересованных лиц. Сегодня команда экспертов группы ВЭБ проводит сразу несколько тестовых проектов и создаёт системы распределённых реестров для учёта, например, банковских гарантий, межбанковских аккредитивов по импортным сделкам, договоров долевого участия в строительстве. Мы уже можем сказать, что блокчейн меняет традиционные бизнес-процессы, сокращает объем контрольных функций и время выполнения операций. Совсем скоро мы станем свидетелями колоссального социального и экономического эффекта, который приносит технология блокчейн в разные сферы человеческой жизни», - считает Дмитрий Курдюков.