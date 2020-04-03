ИА «Ореанда-Новости» . Торговый баланс Российской Федерации может стать отрицательным во 2-ом квартале этого года и привести к дефициту в 1 миллиард, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги».

Падение цен на нефть и природный газ, а также весьма вероятное значительное снижение натуральных объёмов их экспорта могут привести к существенному сжатию торгового баланса России во втором квартале 2020 года вплоть до перехода к его дефициту.

Ранее торговый баланс страны, как правило, был заметно выше нуля, что позволяло компенсировать отрицательные балансы по оплате труда, инвестиционным доходам и, как следствие, приводило к положительному счету текущих операций.

В агентстве ожидают, что при цене на российскую экспортную смесь «Urals» порядка 20 долларов за баррель и слабом спросе на энергоресурсы выручка от экспорта минеральных продуктов в апреле - июне может снизиться на 70 процентов относительно того же квартала прошлогогода. Если цены на нефть нормализуются выше 30 долларов за баррель, торговый баланс удастся сохранить положительным, считают эксперты.