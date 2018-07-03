



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Британский банк в ближайшем будущем, возможно, повысит ставки по процентам. Произойти это может раньше, чем этого ожидает рынок. Об этом информирует член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Майкл Сондерс. В настоящее время в котировках учтена возможность одного поднятия ставок в ближайший год, но, по мнению Майкла Сондерса, это может быть недостаточно. По словам члена Комитета по денежно-кредитной политике, в случае, если развитие английской экономики будет идти, так как в настоящий момент ожидается, то рост ставок ускорится и превысит нынешний темп.

Майкл Сондерс является представителем лагеря «ястребов» в Банке Англии. Его считают одним из приверженцев довольно жёсткой денежно-кредитной политики, которая сложилась в существующих условиях. По словам члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, британская экономика и дальше будет повышаться теми же темпами, как и в последние несколько лет. Неожиданные и неприятные для государства последствия могут сложиться в связи с выходом Великобритании из Евросоюза.





В ходе заседания Банка Англии, которое прошло в июне текущего года, члены, входящие в МРС, пришли к решению сохранить ключевую ставку на уровне 0,5 процентов. Но не все участники заседания поддержали эту идею. Трое из девяти членов МРС выступили против сохранения ключевой ставки и настаивали на её увеличении до 0,75 процентов. Относительно данных разногласий аналитики утверждают, что существующая неоднородность точек зрения среди членов МРС может привести к повышение процентной ставки Центрального Банка в ближайшее время. Вероятнее всего, к такому решению могут прийти уже на следующем заседании.





Отметим, что фунт стерлингов поднялся на 0,4 процентов к доллару США во вторник во время торгов и на 0,2 процента к евро.