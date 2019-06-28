ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с докладом Банка России возрастающая долговая нагрузка на россиян в настоящее время не оказывает заметного отрицательного воздействия на реальные располагаемые доходы населения, однако дальнейший рост закредитованности граждан чреват определёнными рисками.

Специалисты финансового регулятора указали, что вклад растущих платежей по обслуживанию кредитов в динамику доходов составил –0,8 процентного пункта в первом квартале 2019 года и не способен негативно отразиться на экономической ситуации в стране. «Появляются риски того, что рост кредитования начинает происходить отчасти за счёт уже высоко закредитованных групп населения», – сказано в докладе.

Сообщается, что долговая нагрузка на российских граждан в сравнении с другими государствами находится на низком уровне, в отношении необеспеченных займов – на среднем уровне.