ИА «Ореанда-Новости» Руководитель департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что в финансовом регуляторе рассматривается возможность предоставления банкам права устанавливать отрицательные процентные ставки по вкладам в иностранной валюте.

«Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенных изменений в законодательстве. Мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», – сказала чиновник. Инициатива принадлежит представителям крупных кредитных учреждений страны, которые из-за увеличения объёма привлечённых средств «вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя».

Ныне российские банки не вправе устанавливать отрицательные ставки по вкладам, в то время как в Европе и в некоторых других государствах это возможно.