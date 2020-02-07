ИА «Ореанда-Новости». Центральный банк сообщил о снижении ключевой ставки до 6% годовых.

Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку. Она достигла показателя в 6% годовых. Центральный банк также заявил, что возможно дальнейшее снижение ставки. Об этом регулятор сообщил в соответствующем пресс-релизе.

Как сообщает ЦБ, замедление инфляции проходит быстрее, чем прогнозировалось экспертами. Он также отметил, что российская экономика увеличила темпы развития во втором полугодии прошлого года. Если события будут развиваться в соответствии с прогнозом Банка России, то вполне возможно дальнейшее снижение ставки. Этот вопрос будет решаться на ближайших заседаниях совета директоров.

ЦБ также сообщил о снижении роста потребительского кредитования. Это связано с тем, что условия для выдачи этих кредитов были ужесточены.