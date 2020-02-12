ИА «Ореанда-Новости».По сообщению РБК, ТАСС, «Интерфакс» и других изданий, которые непосредственно присутствовали в зале суда, Виктор Свиридов, экс-начальник, возглавлявший управление автотранспорта ФСИН, пытался совершить суицид.



После того, как был оглашен приговор по делу о вымогательстве в особо крупных размерах, чиновника должны были взять под стражу, но в итоге обвиняемый попал в руки врачей. Никаких комментариев пока не дается. Только адвокат подсудимого подтвердил, что попытка суицида была. Привела ли она к летальному исходу пока неизвестно.

Напомним, что Свиридову выдвигались обвинения в вымогательстве 10 миллионов рублей. Чиновник пытался их получить от бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. Дело рассматривалось в Чертановском суде Москвы.