ИА «Ореанда-Новости». По результатам подведения финансовых итогов за 2019 год, чистая прибыль Сбербанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности составила почти два процента.

Чистая прибыль банка за прошлый год возросла на 1,6%, сейчас она оценивается в сумму 845 миллиардов рублей.

Во многом на это повлияла продажа Денизбанка. При этом почти на десять процентов выросла прибыль от продолжающейся деятельности. Она составила 914,8 миллиардов рублей.

Сейчас общий капитал этой финансовой группы составляет сумма размером 4,435 триллионов рублей. Это выше на четыре процента, чем сумма прошлого квартала.