25.03.2020, 09:35
Депутат предложил освободить самозанятых от налогов в связи с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Борис Чернышов, работающий в Госдуме, направил главе Министерства финансов Антону Силуанов письмо с предложением об отмене налога для самозанятых до окончания ситуации с пандемией, рассказывает RT.
Депутат напомнил, что у россиян, которые занимаются такого рода деятельностью, нет больничных и оплачиваемых отпусков. При этом, добавил Чернышов, их обязывают оплачивать налог с доходов, которые на текущий момент могли серьёзно сократиться.
По словам депутата, именно самозанятые граждане РФ способны в кризисный период дать толчок к тому, чтобы экономики страны начала развиваться.
Депутат напомнил, что у россиян, которые занимаются такого рода деятельностью, нет больничных и оплачиваемых отпусков. При этом, добавил Чернышов, их обязывают оплачивать налог с доходов, которые на текущий момент могли серьёзно сократиться.
По словам депутата, именно самозанятые граждане РФ способны в кризисный период дать толчок к тому, чтобы экономики страны начала развиваться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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