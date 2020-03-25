ИА «Ореанда-Новости». Борис Чернышов, работающий в Госдуме, направил главе Министерства финансов Антону Силуанов письмо с предложением об отмене налога для самозанятых до окончания ситуации с пандемией, рассказывает RT. 

Депутат напомнил, что у россиян, которые занимаются такого рода деятельностью, нет больничных и оплачиваемых отпусков. При этом, добавил Чернышов, их обязывают оплачивать налог с доходов, которые на текущий момент могли серьёзно сократиться. 

По словам депутата, именно самозанятые граждане РФ способны в кризисный период дать толчок к тому, чтобы экономики страны начала развиваться. 