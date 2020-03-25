Депутат напомнил, что. При этом, добавил Чернышов, их обязывают оплачивать налог с доходов, которые на текущий момент могли серьёзно сократиться.По словам депутата, именно самозанятые граждане РФ способны в кризисный период дать толчок к тому, чтобы экономики страны начала развиваться.