ИА "Ореанда-Новости" В России прогнозируется удешевление кредитов и ипотечных выплат. Причина заключается в снижении ключевой ставки, анонсированном на прошлой неделе Центральным Банком России.

Напомним, что Центробанк России принял решение понизить ключевую ставку ещё на полпункта – таким образом, она стала составлять шесть с половиной процентов. Однако, на фоне того, что кредиты и ипотека подешевеют, одновременно и уменьшится доходность вкладов. По мнению многих финансовых аналитиков, цель Центробанка в настоящее время заключается в увеличении темпов экономического развития в государстве. И достичь этой цели банк намеревается путём притока дешёвых денег. Доходы населения будут расти в связи с тем, что они меньше будут платить по кредитам, убеждены эксперты. Однако, это будет происходить одновременно с торможением роста заработной платы у россиян.

Аналитики также уверены в том, что Центральный Банк России до конца текущего года вновь понизит процент ключевой ставки. По словам главного экономиста ПАО «Сбербанк» Антона Стручневского, Банк России может понизить процент ключевой ставки до шести пунктов. Далее в течение последующих шести месяцев активности от Центробанка можно не ожидать. Вариативность ставки зависит, в первую очередь, от процессов инфляции в стране. Ранее понижение ставки вызывало у экономистов подозрение, что инфляция будет только расти, особенно в случае трат российского правительства на проекты национального масштаба. Действительность показала, что опасения экономистов беспочвенные, поэтому в дальнейшем вряд ли приведут к такому развитию сценария.