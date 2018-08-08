ИА «Ореанда-Новости». По сообщению департамента жилой недвижимости PENNY LANE REALTY, в России наметилась тенденция перевода цен на недвижимость в официальную валюту страны. Более 21% домов поменяли в 2018 году валюту, в которой они экспонировались.



И целых 19% из них перешли на российский рубль, соскочив с долларового представления.

Сообщается, что организация PENNY LANE REALTY провела ряд исследований рынка недвижимости, в ходе которых были затронуты элитные загородные дома в московском регионе. Их стоимость начинается с 30 миллионов долларов. Почти половина из данного списка недвижимости выставлена на продажу еще в 2015 году.

Согласно статистическим данным, предоставленным экспертами по недвижимости, только 9% домов подорожали к 2018 году. 32% недвижимости на рынке предлагается по той же цене, с которой они стартовали на продажу. Остальные 59% заметно скинули в цене.

По словам Сергея Колосницына, директора департамента жилой недвижимости PENNY LANE REALTY, повышение цен связано с реставрацией, проведением ремонтных работ в доме, а также, если они были меблированы. Остальные случаи необоснованного увеличения стоимости недвижимости может повредить репутации дома и отпугнуть потенциальных покупателей.

Эксперты отмечают, что в первой половине 2018 года на рынке загородной элитной недвижимости не появилось ни одного нового проекта.



В данной сфере ведется еще старое строительство коттеджей и их введение в эксплуатацию. Более трети рынка элитной недвижимости приходится на Новорижское направление – 34,7%. Второе и третье места было отдано Киевскому – 26%, и Рублевско-Успенскому шоссе – 23%, соответственно.

Напомним, что рынок предложения разделился на четыре основных кольца, опоясывающих Москву. Более половины рынка элитной недвижимости сейчас сосредоточено на 21-30 километрах от МКАД – 57,5%. Второе место занимает пояс 11-20 км от МКАД, где расположено 33,5% предложений загородных домов. Территория свыше 30 км от МКАД может предложить сегодня только 5,8% недвижимости на продажу. Также отмечается, что люди не особо хотят жить на непосредственном удалении от Москвы. Поэтому участок до 10 км от МКАД представлен только 3,2% недвижимости рынка.

Эксперты рынка недвижимости говорят о том, что для людей на первый план при выборе жилья выходят комфортабельные условия просторных помещений. Поэтому на рынке элитного жилья лучше всего продаются дома площадью от 500 квадратных метров, при этом занимая 29% рынка всех проданных помещений.