ИА «Ореанда-Новости». Федеральная налоговая служба в официальном порядке попросила у Министерства Финансов Российской Федерации предоставить им доступ к банковским счетам жителей России.

Данное заявление связано с тем, что ведомство собирается расширять сферу своих полномочий, с целью выявления неплательщиков налога на доходы физических лиц. Ранее доступ к банковским счетам Федеральная налоговая служба получала в рамках налоговых проверок и судебных разбирательств. По требованию, предъявленному к Министерству финансов, данное ограничение может быть снято.

По данным, предоставленным Федеральной налоговой службой, специалисты ведомства надеются получить доступ к счетам, что поможет им бороться с случаями незаконного предпринимательства на территории Российской Федерации.

По словам экспертов, бесконтрольный доступ ФНС к банковским счетам россиян повлечет за собой проблемы с лицами, за которыми не зафиксированы незадекларированные доходы. Как утверждали сотрудники самой службы, открытый доступ позволит им применять новую систему доначисления доходов. Но в этом случае не будут выделяться в отдельную категорию лица, которые получают денежные средства на свою карту от третьих лиц, а также те, кто часто принимает участие в различных интернет-аукционах.

Согласно существующему законодательству, Федеральная налоговая служба имеет право получать информацию по счетам клиентов банков только согласно проведению налоговых проверок. Как было зафиксировано, в 2017 году ФНС провело проверки более 800 физических лиц – граждан России - и около 20 тысяч российских компаний.

Министерство финансов Российской Федерации официально заявило, что просьба Федеральной налоговой службы будет рассмотрена в надлежащем порядке. О сроках рассмотрения и принятия предложения пока не было дано никакой информации.

По данному вопросу высказался Алексей Кривошапко, директор Prosperity Capital Management. Он утверждает, что данная инициатива положительно скажется на экономике государства, так как «серый» сектор не желает платить установленные налоги и отнимает часть бюджетных средств. После выявления таких неплательщиков, начнется приток денег без повышения цен на продукты.

Единого мнения об эффективности данного предложения у экспертов нет, но все они сходятся в том, что в ходе реализации данного предложения могут возникнуть серьезные проблемы. В основном они связаны с финансирование проекта, а также изменением в работе банковской системы.