ИА "Ореанда-Новости" Один из ведущих российских банков планирует продолжение своей деятельности в Республике Азербайджан. Речь идёт о «Газпромбанке».

В планах руководства российского «Газпромбанка» сотрудничество с Азербайджаном не только в энергетическом секторе экономики. Со стороны Республики Азербайджан выступила государственная компания под названием «SOCAR». Ключевыми направлениями в сотрудничестве между двумя государствами являются нефть, газ и нефтегазохимия. Именно эти отрасли «Газпромбанк» готов финансировать в Азербайджане. Кроме того, некоторые из проектов, отличающихся особыми масштабными размерами, уже реализованы. Российская банковская организация принимает участие в совместном с Азербайджаном создании целого комплекса в газохимической области. Предприятие будет построено в азербайджанском населённом пункте под названием Гарадаг.

Кроме того, Газпромбанк ранее уже занимался софинансированием строительства ещё одного предприятия SOCAR – SOCAR Polymer. Правление отечественного банка выделило азербайджанской стороне кредит в размере четыреста восьмидесяти девяти миллионов долларов. В прошлом году «Газпромбанк» заключил соглашение с государственной компанией Азербайджана и Российским экспортным центром на предмет поставок оборудования и услуг отечественного производства. Банк, таким образом, поддерживает этот вид поставок.

Стоит отметить, что в структуру «Газпромбанка» входит не только финансовый сектор. Банк занимается драгоценными металлами, нефтью и газом, а также строительством и другими видами бизнеса.



