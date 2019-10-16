ИА "Ореанда-Новости" Генеральный директор российского платёжного сервиса Qiwi Сергей Солонин рассказал о том, почему проект «Рокетбанк» несёт большие убытки. Одновременно он считает, что этот проект не является убыточным.

Основными причинами, по которым «Рокетбанк» потерял около одного миллиарда рублей, являются расходы на привлечение новых клиентов и дефицит инвестиционных проектов. По информации, предоставленной Сергеем Солониным, в настоящее время в России инвесторы не готовы вкладывать от двадцати до пятидесяти миллионов долларов в проекты. В этой схеме необходим первоначальный капитал на доведение проекта до следующей стадии развития, достигнув которой начнётся процесс монетизации. Инвесторы не готовы жертвовать такие суммы и ждать продолжительное время для начала отдачи финансовых средств. Другой причиной убыточности «Рокетбанка» глава Qiwi называет расходы на привлечение новых клиентов. Даже при включении одного человека в проект «Рокетбанка» отдача не происходит на следующий день – необходимо дополнительное время, чтобы клиенты начали приносить доходы. При этом Сергей Солонин не называет «Рокетбанк» убыточным проектом, по его мнению, все инновационные банки убыточные.

Напомним, что «Рокетбанк» стал структурной частью платёжной системы Qiwi летом прошлого года. Заплатив банку «Открытие» семьсот миллионов рублей, Qiwi получил бренд, программное и аппаратное обеспечение. В прошлом году аналитики компании подсчитали убытки – была озвучена сумма в один миллиард рублей. За первое полугодие текущего года убыток уже достиг отметки аналогичной суммы. Было принято решение выделить «Рокетбанк» в отдельную структуру и искать варианты его продажи. Стало известно, что проектом заинтересовалось руководство Билайна.